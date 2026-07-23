Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por abusos digitales

La Unión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un monto total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares), una decisión que amenaza con aumentar las tensiones comerciales entre Bruselas y Estados Unidos.

El monto global representa la sanción más elevada impuesta por la Comisión Europea a una empresa bajo el Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una de las principales herramientas de la Unión Europea para combatir posibles abusos de posición dominante por parte de los grandes gigantes tecnológicos.

La nueva penalización podría alimentar nuevamente las críticas de Washington contra la regulación digital europea, debido a que la administración del presidente Donald Trump acusa a estas normas de afectar injustamente a las principales compañías tecnológicas estadounidenses.

Google enfrenta sanciones por sus servicios digitales

En detalle, Google fue sancionada con 460 millones de euros por presuntamente favorecer sus propios servicios dentro de los resultados de su motor de búsqueda Google Search, informó la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea.

A esta multa se suma una segunda sanción de 430 millones de euros, relacionada con las prácticas de la compañía al impedir que los desarrolladores que utilizan Play Store puedan dirigirse a otros puntos de venta.

Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del área digital, Henna Virkkunen, quien señaló que la medida busca "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas que participan en el mercado digital.

Ante la decisión, el gigante tecnológico estadounidense respondió que la sanción tendrá consecuencias en algunos servicios que utilizan los internautas europeos.

"Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play", señaló Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, en una declaración enviada a la AFP.

Nueva disputa entre Bruselas y Washington

Desde la entrada en vigor de la DMA en 2024, la Unión Europea ya había impuesto sanciones de 200 y 500 millones de euros contra Meta y Apple en 2025.

La administración de Donald Trump ha acusado anteriormente a Bruselas de dirigir sus medidas contra las empresas tecnológicas estadounidenses y ha advertido sobre la posibilidad de aplicar aranceles como represalia por estas sanciones.

La multa contra Google ocurre apenas unos días antes del primer aniversario de un acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas, el cual permitió reducir las tensiones comerciales entre ambas partes.

Aunque se trata de la primera multa contra Google por incumplir la DMA, la empresa tecnológica ya había recibido anteriormente otras sanciones por parte de las autoridades europeas.

Entre 2017 y 2019, la Unión Europea impuso a Google multas acumuladas por 8.200 millones de euros. Además, en septiembre del año pasado, la compañía recibió otra sanción por 2.950 millones de euros.

Con información de AFP.

*mcam