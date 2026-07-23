Irán advierte que seguirá atacando mientras continúe la ofensiva de EU

Irán prometió este jueves que seguirá bombardeando Oriente Medio mientras Estados Unidos no detenga sus ataques, en un momento en que la guerra se extiende a nuevos frentes con la ofensiva iniciada por los rebeldes hutíes de Yemen contra buques saudíes en el mar Rojo.

Las hostilidades se reanudaron a principios de este mes, luego de un alto el fuego que apenas duró unas semanas. La nueva escalada volvió a sumir a la región y a los mercados energéticos en un escenario de incertidumbre debido al enfrentamiento entre Teherán y Washington por el control del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos.

Los hutíes, aliados cercanos de la república islámica, se incorporaron esta semana al conflicto al reivindicar ataques contra dos petroleros saudíes, después de anunciar un bloqueo a los puertos del reino.

Sube el petróleo y crece la tensión en la región

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir este jueves. El crudo Brent, referencia mundial, aumentó 4%, hasta ubicarse en 97.80 dólares por barril, lo que reavivó los temores de una mayor inflación y de una desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial.

Mientras tanto, Jordania y Kuwait informaron que interceptaron proyectiles, en tanto que el ejército de Irán y los Guardianes de la Revolución aseguraron haber atacado objetivos militares estadounidenses en ambos países.

Las represalias de las fuerzas armadas continuarán mientras sigan los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura y las zonas costeras del país", declaró el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Mohamad Akraminia, de acuerdo con la televisión estatal.

Estas hostilidades ocurrieron después de nuevas ofensivas estadounidenses contra instalaciones militares de la república islámica.

El Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) informó que llevó a cabo su duodécima noche consecutiva de ataques con el objetivo de "debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales" que navegan por las aguas de la región.

El miércoles, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos bombardeará infraestructura civil iraní cada vez que Teherán ataque embarcaciones en el estrecho de Ormuz, debido a la importancia estratégica de esa vía marítima para el comercio mundial.

Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un buque en el estrecho de Ormuz (...) Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA", escribió el mandatario republicano en redes sociales.

El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió que Teherán actuará de la misma forma.

Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo", afirmó.

Los medios estatales iraníes informaron este jueves que un ataque estadounidense dejó dos personas muertas en Shalamcheh, en la frontera con Irak.

También reportaron que dos misiles estadounidenses impactaron en Bushehr, donde se encuentra la única planta nuclear civil del país, un sitio que con frecuencia ha sido señalado como objetivo por Washington.

Los hutíes amplían el conflicto en el mar Rojo

Los hutíes de Yemen atacaron el miércoles, con misiles y drones, dos petroleros saudíes en el mar Rojo, el Encelia y el Layla, con lo que concretaron su amenaza de bloquear a Arabia Saudita en esa ruta marítima que funciona como alternativa al estrecho de Ormuz.

La agencia británica de vigilancia naval UKMTO informó que el capitán de un buque cisterna reportó que fue alcanzado por un proyectil no identificado, lo que provocó un incendio que la tripulación trataba de controlar.

Riad confirmó que el Encelia fue alcanzado, aunque no hizo comentarios sobre el segundo petrolero.

Hasta ahora no está claro qué capacidad tienen los hutíes para imponer un bloqueo efectivo, pero la amenaza podría agravar las consecuencias del cierre que Irán mantiene en el estrecho de Ormuz.

En esa zona, los Guardianes de la Revolución aseguraron este jueves que impidieron el paso de tres petroleros, mientras Washington y Teherán mantienen la disputa por el control de esta ruta, por donde antes del conflicto transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Al margen de una cumbre del sudeste asiático celebrada en Filipinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Irán convenció a los hutíes de atacar el tráfico marítimo en el mar Rojo.

Los hutíes, en general, fueron inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante todo el conflicto, pero ahora, al parecer, se han dejado engañar y han ido tras Arabia Saudita y sus barcos", señaló.

Finalmente, Omán, uno de los principales mediadores en la prolongada guerra entre los hutíes y Arabia Saudita, informó que trabaja para reanudar las conversaciones entre ambas partes, al tiempo que manifestó su "gran preocupación" por la situación que prevalece en el mar Rojo.

Con información de AFP.

*mcam