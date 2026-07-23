Autoridades multan a Ibai Llanos y otros influencers por infringir normas de protección de menores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció sanciones contra tres de los influencers más populares de España: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter, por incumplir las normas de publicidad digital y protección de menores.

Según el comunicado oficial, los expedientes se refieren a la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, la ausencia de medidas adecuadas de protección de menores y la difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables.

El streamer y creador de contenido con más de 17 millones de seguidores en Twitch, fue multado con 710 euros (unos 800 dólares) por promocionar una marca de bebida durante la emisión en X de un evento deportivo, sin especificar que se trataba de publicidad.

La CNMC subrayó que la publicidad debe poder “reconocerse de forma clara por el espectador”, algo que en este caso no ocurrió.

El youtuber con más de 12 millones de suscriptores deberá pagar 1,543 euros (unos 1,750 dólares) por no haber incluido avisos sobre contenidos sensibles para menores en videos de deportes de combate extremos.

“La falta de calificación de material sensible puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental”, explicó la CNMC, destacando la importancia de proteger a los menores frente a contenidos violentos o inapropiados.

El influencer con más de 6 millones de seguidores en YouTube fue sancionado con 1,779 euros (unos 2,000 dólares) por promocionar un medicamento contra la gripe sin respetar los requisitos legales de la publicidad farmacéutica.

La CNMC señaló que no se ofreció la información esencial para un uso correcto, lo que constituye una infracción en materia de salud pública. Además, ha insistido en que las plataformas digitales deben cumplir las mismas normas que los medios tradicionales, garantizando transparencia y responsabilidad en los contenidos.

Con información de AFP.