Zelenski anuncia acuerdo con EU para producir misiles Patriot

Ucrania y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo político sobre las licencias para la producción de misiles interceptores Patriot, informó este jueves el presidente Volodimir Zelenski, quien además adelantó que los suministros clave de estos misiles llegarán en los próximos días.

El sistema Patriot, de fabricación estadounidense, es una de las pocas armas occidentales con capacidad para derribar los misiles balísticos que Rusia ha lanzado cada vez con mayor frecuencia contra ciudades ucranianas.

Acuerdo permitirá avanzar en la producción de misiles Patriot

Durante declaraciones a la prensa tras regresar de la cumbre de la OTAN en Turquía y de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Zelenski también informó que continúan las negociaciones con Washington sobre un acuerdo de drones, enfocado en la producción conjunta de estos sistemas.

Creo que ha sido una cumbre productiva para Ucrania. En los próximos días recibiremos un paquete de Estados Unidos, y también se alcanzaron algunos acuerdos por separado", afirmó Zelenski al referirse a la adquisición de los interceptores Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), considerados de última generación.

Sistema de misiles Patriot de defensa antiaérea. AFP

"Hemos resuelto esta cuestión por la vía política", declaró al hablar sobre la producción de misiles Patriot para Ucrania.

"Ahora es muy importante que nuestros equipos técnicos, todos nuestros representantes de los distintos ministerios y los representantes del poder ejecutivo comiencen a trabajar en ello sin demora, para que podamos obtener las licencias muy rápidamente y empezar la producción en Ucrania lo antes posible", agregó.

El mandatario ucraniano ha insistido desde hace tiempo en la necesidad de acelerar el suministro de misiles interceptores capaces de destruir misiles balísticos rusos, una demanda que ha cobrado mayor relevancia tras los recientes ataques contra la capital ucraniana y otras ciudades del país.

También avanzan conversaciones sobre drones

Zelenski explicó que todavía no se ha firmado un acuerdo sobre drones con Washington, aunque precisó que ya fueron suscritos algunos documentos para que la parte estadounidense pueda recibir desde Ucrania distintos tipos y modelos de estos equipos con fines de prueba.

"Ya se han firmado algunos documentos para que la parte estadounidense pueda obtener de Ucrania diversos tipos, diferentes modelos, en los que Estados Unidos está interesado para realizar pruebas. Y los están obteniendo de nosotros", señaló.

El presidente precisó que entre esos desarrollos se encuentran drones aéreos, drones marítimos y otros dispositivos tecnológicos.

Asimismo, indicó que continuarán las conversaciones con los aliados europeos de Ucrania para impulsar el desarrollo de un sistema antimisiles independiente, tema que volverá a discutirse durante una próxima reunión prevista en Francia.

Zelenski ve una relación más constructiva con Trump

El presidente ucraniano también aseguró que su relación con Donald Trump ha mejorado después de varias reuniones, luego de que un encuentro realizado el año pasado en el Despacho Oval terminara en una discusión.

Incluso, afirmó que el mandatario estadounidense ahora se muestra "optimista respecto a Ucrania".

Sin duda, hemos hablado de muchísimas cosas diferentes; tenemos que dar seguimiento, prepararnos para la diplomacia y hay algunas otras cuestiones, pero todo esto va en la dirección correcta", afirmó.

"Durante la reunión se mostró muy constructivo", concluyó Zelenski.

Con información de Reuters.

*mcam