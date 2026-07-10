La guerra Rusia-Ucrania desnuda mercenarismo internacional

La guerra en Ucrania, iniciada tras la invasión rusa en febrero de 2022, ha estado marcada no sólo por los enfrentamientos entre ambos ejércitos, sino también por el uso de combatientes extranjeros reclutados principalmente por Rusia.

De acuerdo con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), al menos 27 mil personas de más de 130 países se han incorporado a las filas rusas en los últimos dos años. Informes de la FIDH y Europol indican que el reclutamiento incluye migrantes, estudiantes, trabajadores en situación precaria e incluso presos, quienes habrían sido engañados o presionados para participar en la guerra.

Redes de reclutamiento y acusaciones por mercenarismo

Las organizaciones Wagner y Redut, vinculadas al Kremlin, han encabezado esta estrategia, usada también en escenarios como Siria y África.

AFP

El Servicio de Seguridad de Ucrania acusó de alta traición a 11 ciudadanos ucranianos por unirse a Wagner.

Aunque el derecho internacional prohíbe el mercenarismo, organismos como la FIDH advierten que la complejidad de estas redes dificulta la persecución y consideran al fenómeno como una forma de trata de personas con fines militares. En respuesta, países de la Unión Europea y Estados Unidos han reforzado sanciones e investigaciones contra personas y empresas vinculadas al reclutamiento.

Uno de los casos más conocidos fue el de los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner, y el marroquí Brahim Saadoun, condenados a muerte en 2022 por la autoproclamada República Popular de Donetsk, que los calificó como mercenarios pese a formar parte del ejército ucraniano. Tras la condena cuestionada por gobiernos y organizaciones de derechos humanos, los tres fueron liberados en intercambio de prisioneros.

REUTERS

Mexicanos involucrados en la guerra en Ucrania

La guerra también ha involucrado a mexicanos. Gilberto Ramos Arreguín fue sentenciado a 14 años de prisión en Donetsk bajo régimen estricto por participar en operaciones militares del lado ucraniano. Karol Enrique Rodríguez León, paramédico, viajó a Ucrania para aportar sus conocimientos en rescate y Pedro Liazaola, con antecedentes en la Secretaría de la Defensa, llegó en 2022 y se desempeñó como traductor para la Legión Internacional.

Mario Alberto Lover Martínez, expolicía federal de Oaxaca, murió el 9 de junio de 2025 en un ataque con drones explosivos y Carlos Mendoza murió el 31 de agosto de 2025 tras haber arribado a Ucrania apenas un mes antes.

Embajada de Ucrania

La embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena a 14 años de prisión dictada contra el mexicano Gilberto Ramos Arreguín por un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk. En un comunicado, aseguró que ésta es una organización terrorista y una “estructura títere” creada y financiada por la Federación de Rusia para sostener la agresión armada y sus supuestos órganos jurídicos carecen de competencias reales ante el derecho internacional.

*mcam