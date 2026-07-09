Ucrania desconoce condena de 14 años contra mexicano en Donetsk; acusa farsa judicial rusa

La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena a 14 años de prisión dictada contra un ciudadano mexicano por un tribunal de la región ocupada de Donetsk.

En un comunicado, aseguró que dicha autoridad carece de soberanía y que sus resoluciones normativas no tienen validez legal ante la comunidad internacional.

El pronunciamiento diplomático ocurre luego de que el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk sentenciara al mexicano Gilberto Ramos Arreguín, de 29 años de edad, a una pena de 14 años de cárcel en un centro penal de régimen estricto, además de ordenar la confiscación de 3 millones 882 mil rublos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades judiciales de esa región, Ramos Arreguín fue hallado culpable de participar en un conflicto armado tras incorporarse en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde presuntamente recibió entrenamiento militar y armamento.

Postura de la representación diplomática ucraniana

Al respecto, la delegación ucraniana afirmó que la denominada República Popular de Donetsk es una organización terrorista y una "estructura títere" creada y financiada por la Federación de Rusia para sostener la agresión armada, por lo que sus supuestos órganos jurídicos carecen de competencias reales ante el derecho internacional.

La oficina diplomática precisó que los ciudadanos extranjeros incorporados oficialmente al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania son defensores de la soberanía de una nación independiente y cuentan con protección total del Estado, rechazando el calificativo de "mercenarios" señalado por el régimen de Moscú.

La Federación de Rusia, afirmó, es la entidad que utiliza combatientes extranjeros provenientes de Corea del Norte, Cuba, países africanos y Asia Central.

Asimismo, puntualizó que los crímenes de guerra cometidos en suelo ucraniano deberán ser procesados ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales legítimos.

La representación de Ucrania criticó que la única fuente informativa en este caso sean agencias y plataformas de difusión estatal de la Federación de Rusia, como Sputnik o RT, las cuales se encuentran sancionadas internacionalmente.

La embajada afirmó que dichos canales de comunicación no operan bajo criterios de rigor periodístico, sino como herramientas de una estrategia de desinformación diseñada para influir en las relaciones bilaterales de amistad existentes entre los pueblos de Ucrania y México.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido un posicionamiento sobre la situación jurídica de Ramos Arreguín, ni se ha confirmado si el mexicano se encuentra detenido o si ha solicitado asistencia consular ante las representaciones diplomáticas.