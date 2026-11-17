La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes con su homólogo chino, Xi Jinping, para explorar nuevas oportunidades de cooperación comercial y atraer inversiones entre ambos países, en un encuentro previo a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Shenzhen.

Durante la reunión, Sheinbaum manifestó su interés en ampliar los vínculos económicos con China y destacó que ambas naciones mantienen objetivos de desarrollo coincidentes.

Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos”, expresó la mandataria mexicana.

Por su parte, Xi Jinping planteó elevar la relación bilateral a una nueva etapa mediante una mayor colaboración en infraestructura, tecnología y energías limpias.

El acercamiento ocurre en un momento marcado por recientes tensiones comerciales entre México y China, por lo que ambos gobiernos buscan mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación económica.

China busca ampliar su presencia en México

Durante el encuentro, el presidente chino destacó la importancia de profundizar los proyectos conjuntos en sectores estratégicos, entre ellos el desarrollo de infraestructura, la innovación tecnológica y las energías limpias.

Xi también expresó su disposición a trabajar con el Gobierno mexicano para impulsar una relación bilateral de mayor alcance.

El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco previo a la cumbre de líderes de APEC en Shenzhen. REUTERS

Sheinbaum, por su parte, reiteró la voluntad de México de fortalecer el comercio y promover nuevas inversiones, con el objetivo de que la cooperación entre ambos países genere beneficios para sus respectivas poblaciones.

Xi Jinping se reúne con otros mandatarios antes de la APEC

El encuentro con Sheinbaum formó parte de una jornada diplomática en la que Xi Jinping también recibió a los dirigentes de Perú y Chile, Keiko Fujimori y José Antonio Kast, respectivamente.

Con Fujimori abordó la ampliación de las inversiones chinas en Perú y la cooperación en infraestructura, energía y recursos naturales. La mandataria destacó la importancia del puerto de Chancay, uno de los principales proyectos de la iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda.

En su reunión con Kast, el presidente chino propuso fortalecer los vínculos comerciales y ampliar la colaboración en minería, energía, infraestructura, astronomía e inteligencia artificial.

La agenda de Xi también incluyó encuentros con el primer ministro canadiense, Mark Carney; el jefe de Gobierno de Papúa Nueva Guinea, James Marape, y el dirigente vietnamita To Lam.

Con Canadá, acordó ampliar las medidas de alivio arancelario para determinados productos, mientras que con Papúa Nueva Guinea y Vietnam abordó asuntos de cooperación política y relaciones bilaterales.

Las reuniones se realizaron antes de la cumbre de líderes de APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, a la que también está prevista la asistencia de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin.