Irán permite paso de buques chinos por el estrecho de Ormuz bajo protocolos gestionados

Medios iraníes informaron que las fuerzas navales de la República Islámica autorizaron el tránsito de varios buques chinos a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo para el comercio de hidrocarburos.

Según la agencia de noticias Tasnim, la decisión se tomó tras un acuerdo sobre protocolos de gestión iraníes, solicitado por Beijing. El paso comenzó el miércoles por la noche y se realizó bajo supervisión de las autoridades iraníes.

El anuncio coincidió con la cumbre en Beijing entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que ambos líderes abordaron la cuestión de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, los dos dirigentes coincidieron en la necesidad de que este corredor marítimo permanezca abierto, dada su importancia para la estabilidad del comercio energético global.

Importancia estratégica del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y es considerado uno de los puntos más críticos para el tránsito de petróleo y gas natural. Aproximadamente una quinta parte del crudo mundial pasa por esta vía, lo que convierte cualquier restricción en un factor de riesgo para los mercados internacionales.

La decisión de permitir el paso de buques chinos bajo protocolos gestionados por Irán refleja tanto la influencia de Beijing en la región como la necesidad de mantener un equilibrio diplomático en medio de tensiones militares y políticas.

China asegura acceso seguro para sus embarcaciones en un corredor vital para su abastecimiento energético mientras que Irán reafirma su control sobre el estrecho, pero muestra disposición a negociar protocolos de tránsito con actores estratégicos.

Estados Unidos y China coinciden en la necesidad de mantener abierto el paso, lo que podría reducir tensiones en un momento de alta volatilidad regional.

Con información de AFP.