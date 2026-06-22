Xavier Becerra, el hijo de mexicanos que se perfila para gobernar California

Xavier Becerra, hijo de mexicanos, se perfila para convertirse en el primer gobernador latino de California desde 1875, de acuerdo con resultados electorales.

El papá de Xavier Becerra, Manuel Becerra, nació en Sacramento de padres campesinos mexicanos itinerantes, pero creció en Tijuana.

Don Manuel fue jornalero agrícola, obrero industrial, trabajador de mantenimiento ferroviario y al final se dedicó a la construcción. Decidió radicar en California luego de casarse en Jalisco con la madre de Xavier, María Teresa Guerrero.

Xavier Becerra fue el hijo mayor, nació en enero de 1958. El hoy aspirante a dirigir la cuarta economía mundial, California, en su adolescencia trabajó en construcción, para ayudar a su padre y a su familia de escasos recursos.

La familia vivía en un pequeño departamento y Xavier, quien compartía recámara con otros hermanos, obtuvo por mérito becas para estudiar Derecho en Stanford, la universidad privada más prestigiosa de California.

Al graduarse, sus calificaciones en Stanford le otorgaron otra beca en la Universidad de Salamanca, España, también en Derecho. Al terminar sus estudios ahí, regresó a estudiar Economía en Stanford.

Pero su vida política inició lejos de los campus prestigiosos y las cátedras, en los sindicatos en el norte de California y luego en Los Ángeles. Los sindicatos lo impulsaron como legislador estatal dos años, de 1990 a 1992, pero desde 1993 y hasta el 2017 fue congresista federal.

Cuando Donald Trump ganó por primera vez la presidencia, el gobierno de California convocó a Becerra para que dejara el congreso y se convirtiera en fiscal general estatal. Becerra presentó 123 demandas contra la administración Trump y ganó aproximadamente 100 de ellas.

Luego fue el secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden, y esta vez aspira a ser el primer gobernador latino de California desde Romualdo Camacho en 1875.

La posibilidad de que Xavier Becerra gane la gubernatura se basa en los resultados electorales de las primarias del 2 de junio.

La llamada “primaria de la selva”, un todos contra todos sin importar el partido, decide quienes serán los dos candidatos que irán a la elección de noviembre para reemplazar al gobernador Gavin Newsom al final de su segundo mandato, quien apuntaría a la Casa Blanca para 2028.

En California la mayoría de las personas vota por correo y sus votos cuentan si el Servicio Postal los recibe hasta la fecha de elecciones como límite.

Con casi 27 millones de electores, el conteo de votos que benefician a ambos partidos toma semanas.

Sin embargo, con 99% de los votos contados hasta este fin de semana, Becerra tiene casi 2 millones 600 mil sufragios, seguido del favorito de la administración Trump, Steve Hilton, con 2.2 millones de votos.

Tanto CNN como NBC News proyectaron que Hilton, un exestratega político británico y comentarista de Fox News, obtuvo suficientes votos para mantener su liderazgo ante al demócrata Tom Steyer, que ocupa el tercer lugar.

Todo indica que Becerra y Hilton disputarán la gubernatura en noviembre, pero hay más de tres millones de votos demócratas que fueron para otros candidatos y ahora potencialmente pasarían a Becerra, mientras que apenas 930 mil fueron votos republicanos.

Bill Essayli, primer asistente del fiscal general y quien fue designado por Trump, dijo que había abierto “varias” investigaciones sobre supuesto fraude electoral, luego de que el presidente estadunidense afirmara, sin pruebas, que hubo trampa.

El proceso (y la enorme magnitud de un estado con 40 millones de habitantes) hace que California siempre tarde en dar a conocer los resultados definitivos, un hecho que frustra a los votantes de todo el espectro político