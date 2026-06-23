Senado de EU desafía a Trump y exige retirar tropas del conflicto con Irán

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que exige retirar a las fuerzas estadunidenses del conflicto con Irán, en un revés político para el presidente Donald Trump en medio de las negociaciones para consolidar un acuerdo de paz con Teherán.

La medida fue aprobada por 50 votos a favor y 48 en contra, después de que la Cámara de Representantes también respaldara el texto semanas atrás. Aunque la resolución carece de fuerza legal, refleja el creciente descontento dentro del Congreso por una guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La votación siguió en gran medida las líneas partidistas, aunque cuatro senadores republicanos rompieron filas y se sumaron a los demócratas para apoyar la iniciativa. Dos legisladores republicanos no participaron en la votación.

La resolución solicita formalmente que Trump retire a las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. Sin embargo, al tratarse de una resolución concurrente, no será enviada a la Casa Blanca para su promulgación y no tiene carácter vinculante.

El debate se produce mientras la administración Trump intenta avanzar en un acuerdo diplomático con Irán que busca poner fin a meses de enfrentamientos y reducir las tensiones en Medio Oriente.

La Casa Blanca ha sostenido que este tipo de resoluciones son inconstitucionales y no limitan las facultades del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La disputa se centra en la interpretación de la Ley de Poderes Bélicos de 1973, que establece que el presidente puede ordenar acciones militares ante amenazas inmediatas, pero debe obtener autorización del Congreso si las hostilidades se prolongan más allá de determinados plazos.

Desde el gobierno estadunidense se argumenta que el conflicto quedó prácticamente concluido tras el alto al fuego alcanzado recientemente entre las partes involucradas.

No obstante, legisladores demócratas sostienen que las fuerzas estadunidenses continúan desplegadas en zonas relacionadas con el conflicto, por lo que consideran que la guerra no ha terminado formalmente.

Los estadounidenses han pagado el precio de la histórica metedura de pata de Trump en Irán”, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Trump nunca, nunca, debería haber comenzado esta guerra”, añadió Schumer.

Debate al interior de EU por guerra en Irán

Especialistas en derecho constitucional consideran que la resolución abre un nuevo frente de disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia militar.

Es probable que el poder ejecutivo la ignore por motivos constitucionales, y no está claro quién podría tener legitimidad para interponer una demanda con el fin de hacerla cumplir”, afirmó Scott Anderson, investigador principal de la Brookings Institution.

La resolución representa principalmente una señal política de inconformidad hacia la estrategia militar impulsada por Trump y evidencia que incluso dentro del Partido Republicano existen dudas sobre los costos y consecuencias del conflicto.

Aunque el texto no obligará al gobierno a modificar sus operaciones, la votación muestra que la guerra con Irán sigue generando divisiones en Washington, especialmente mientras continúan las negociaciones diplomáticas y persisten interrogantes sobre el futuro de la presencia militar estadunidense en la región.

Por ahora, la iniciativa no cambiará la situación sobre el terreno, pero sí deja claro que el Congreso busca recuperar protagonismo en las decisiones relacionadas con la guerra y la política exterior de Estados Unidos.