Rescatan a más de 400 gatos en Vietnam; serían vendidos a restaurantes

La policía de Vietnam realizó uno de los operativos más grandes contra el tráfico ilegal de animales en los últimos años al rescatar más de 400 gatos que presuntamente iban a ser vendidos para consumo humano en Ciudad Ho Chi Minh. El caso ha generado indignación internacional y ha reabierto el debate sobre el comercio de carne de gato en el país.

El operativo se desarrolló tras varias semanas de seguimiento a una red criminal vinculada con el robo de mascotas en distintas regiones del sur de Vietnam. Las autoridades detectaron un patrón creciente de desapariciones de gatos domésticos, lo que llevó a una investigación más amplia que terminó con el hallazgo de múltiples inmuebles utilizados como centros de acopio.

Durante los cateos, los agentes encontraron alrededor de 400 gatos vivos confinados en 45 jaulas, en condiciones de hacinamiento extremo. Además, localizaron cerca de 80 gatos muertos almacenados en contenedores con hielo, lo que evidenció la magnitud del comercio ilegal. En otro punto vinculado a la investigación también se recuperaron más animales vivos.

Las autoridades detuvieron a nueve personas presuntamente involucradas en la red, acusadas de robo, transporte y distribución de gatos destinados al mercado de carne felina. Según la investigación, el grupo habría operado durante al menos tres años, recolectando animales en distintas provincias del país.

Las personas que perdieron a sus gatos pueden acudir a la comisaría para identificar a sus mascotas y ayudar a la policía con la investigación”, señaló el oficial Nguyen The Bao.

Tras el rescate, veterinarios y voluntarios fueron desplegados en un centro temporal de atención para evaluar el estado de los animales. Muchos presentaban desnutrición, estrés severo y enfermedades derivadas del encierro prolongado. En algunos casos, las condiciones eran tan críticas que varios gatos no sobrevivieron a los primeros días posteriores al rescate.

Redes ilegales y debate animal

Organizaciones de bienestar animal han advertido que este caso no es aislado, sino parte de un problema estructural. La presión de redes de tráfico de mascotas ha crecido en zonas urbanas y rurales, donde los animales son robados directamente de hogares o capturados en la vía pública para abastecer un mercado clandestino.

La triste verdad sobre este comercio es que miles de gatos cada mes están siendo robados, traficados y sacrificados para carne en todo el país”, afirmó Phuong Pham.

El rescate también movilizó a decenas de voluntarios y organizaciones locales que ayudaron en la identificación de mascotas. En varios casos, familias lograron recuperar a sus animales tras días de búsqueda, aunque muchas otras no tuvieron la misma suerte.

Es realmente hermoso ver cuántas familias vietnamitas vienen a buscar a sus gatos. Pero también es desgarrador porque muchas familias buscaban a sus gatos y no los encontraron”, explicó Chris Gindelhumer.

El comercio de carne de gato sigue siendo legal en Vietnam bajo ciertas regulaciones, lo que ha generado un fuerte debate internacional sobre la necesidad de reformar la legislación de bienestar animal. Aunque algunas ciudades han comenzado a limitar estas prácticas, en gran parte del país aún se permite su consumo siempre que se acredite el origen de los animales.

El rescate de más de 400 gatos ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y ha intensificado la presión sobre las autoridades vietnamitas para endurecer las leyes contra el robo de mascotas y el tráfico de animales. Activistas consideran que este operativo podría marcar un punto de inflexión en la discusión sobre el futuro del bienestar animal en el país.