Modelo reactivo al preventivo: cómo Fisify redefine el seguro de salud y colectivos en Latinoamérica

El paradigma actual en Latam

Las aseguradoras de salud, prepagas, EPS, ISAPRES y ART operan en modo reactivo: el asegurado solo percibe el valor de su póliza cuando ya hay un siniestro. A ello se suman redes concentradas en grandes urbes y dependientes de la consulta presencial, siendo las patologías MSK una de las primeras causas de uso asistencial.

El problema tiene tres caras:

• Ausencia de prevención: la intervención llega tarde, cuando el dolor ya existe o el siniestro ya se ha producido.

• Siniestralidad: el gasto MSK pesa cada vez más en la cuenta técnica.

• Abandono: muchos pacientes no completan su rehabilitación, lo que alarga el episodio y encarece el coste medio por póliza.

El problema, en cifras

• ~4 % del PIB: pérdidas por enfermedades y lesiones laborales en América Latina, muchas prevenibles.

• ~30 % de la morbilidad ocupacional: corresponde a patologías musculoesqueléticas.

• ~6 de cada 10 pacientes: no completan su rehabilitación.

De España a Latam: el modelo Fisify

Fisify nació en el País Vasco de una observación clínica: la mayoría de las recaídas MSK no se deben a un mal diagnóstico, sino al abandono del tratamiento por la distancia, los horarios y costes de traslado.

Sobre esa base construyó un modelo de prevención y rehabilitación digital con acompañamiento humano, operativo en España, Chile, Argentina, México y Brasil, dirigido a seguros de salud, colectivos y ART, donde el gasto MSK es estructural.

"Para una aseguradora, cada tratamiento que no se completa es un episodio más largo y un coste más alto. Resolver el acceso es resolver siniestralidad", explicó Egoitz Lazkano, CEO y fisioterapeuta, fundador de Fisify.

Aurya: el asistente con IA que acompaña al asegurado

El núcleo de la plataforma es Aurya, el asistente con inteligencia artificial que guía al asegurado con rutinas personalizadas, seguimiento y recomendaciones clínicas, actuando antes de que una molestia se convierta en un episodio de mayor coste.

Cuando la rehabilitación es necesaria, se activa el modelo de fisioterapia digital: un servicio que permite avanzar en la recuperación desde casa, evitando desplazamientos, esperas y la fricción de la atención presencial.

Un nuevo modelo de relación con el asegurado

Con este enfoque, la aseguradora deja de operar en modo reactivo, solo presente cuando hay siniestro, y pasa a formar parte del día a día del asegurado, promoviendo prevención y bienestar e impactando directamente en la reducción de la siniestralidad MSK. Cuando el siniestro es inevitable, el modelo permite ofrecer una rehabilitación más accesible, flexible y acompañada, mejorando la experiencia del asegurado y favoreciendo la continuidad del tratamiento.

Fisify busca consolidarse en Latinoamérica como socio tecnológico-clínico para compañías de salud, colectivos y ART que evolucionan hacia una salud MSK preventiva, accesible y medible.

Citas al pie:

¹ OIT — los accidentes y enfermedades laborales suponen ~4% del PIB anual mundial.

² OIT/OMS (2023) — las patologías MSK están entre las enfermedades profesionales más comunes.

³ Jiménez (2014), SciELO México (2019) — cerca del 30% de la morbilidad ocupacional corresponde a patologías MSK.

⁴ PLOS ONE (2022): 57% no completa la fisioterapia para lumbalgia.