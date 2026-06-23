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Modelo reactivo al preventivo: cómo Fisify redefine el seguro de salud y colectivos en Latinoamérica

El segmento de salud, pólizas colectivas y riesgos del trabajo (ART) afronta una fuga estructural por dolencias físicas. Fisify, plataforma española de fisioterapia y kinesiología digital con inteligencia artificial, llega a la región con un modelo de prevención, rehabilitación remota y acompañamiento humano. Las patologías musculoesqueléticas (MSK) son una de las principales partidas de gasto siniestral del sector y los asegurados exigen valor más allá del siniestro

Por: Diana Jaramillo

Con este enfoque, la aseguradora deja de operar en modo reactivo
Con este enfoque, la aseguradora deja de operar en modo reactivo

El paradigma actual en Latam

Las aseguradoras de salud, prepagas, EPS, ISAPRES y ART operan en modo reactivo: el asegurado solo percibe el valor de su póliza cuando ya hay un siniestro. A ello se suman redes concentradas en grandes urbes y dependientes de la consulta presencial, siendo las patologías MSK una de las primeras causas de uso asistencial.

El problema tiene tres caras:

•  Ausencia de prevención: la intervención llega tarde, cuando el dolor ya existe o el siniestro ya se ha producido.

•  Siniestralidad: el gasto MSK pesa cada vez más en la cuenta técnica.

•  Abandono: muchos pacientes no completan su rehabilitación, lo que alarga el episodio y encarece el coste medio por póliza.

El problema, en cifras

•  ~4 % del PIB: pérdidas por enfermedades y lesiones laborales en América Latina, muchas prevenibles.

•  ~30 % de la morbilidad ocupacional: corresponde a patologías musculoesqueléticas.

•  ~6 de cada 10 pacientes: no completan su rehabilitación.

De España a Latam: el modelo Fisify

Fisify nació en el País Vasco de una observación clínica: la mayoría de las recaídas MSK no se deben a un mal diagnóstico, sino al abandono del tratamiento por la distancia, los horarios y costes de traslado.

Sobre esa base construyó un modelo de prevención y rehabilitación digital con acompañamiento humano, operativo en España, Chile, Argentina, México y Brasil, dirigido a seguros de salud, colectivos y ART, donde el gasto MSK es estructural.

"Para una aseguradora, cada tratamiento que no se completa es un episodio más largo y un coste más alto. Resolver el acceso es resolver siniestralidad", explicó Egoitz Lazkano, CEO y fisioterapeuta, fundador de Fisify.

Aurya: el asistente con IA que acompaña al asegurado

El núcleo de la plataforma es Aurya, el asistente con inteligencia artificial que guía al asegurado con rutinas personalizadas, seguimiento y recomendaciones clínicas, actuando antes de que una molestia se convierta en un episodio de mayor coste.

Cuando la rehabilitación es necesaria, se activa el modelo de fisioterapia digital: un servicio que permite avanzar en la recuperación desde casa, evitando desplazamientos, esperas y la fricción de la atención presencial.

Un nuevo modelo de relación con el asegurado

Con este enfoque, la aseguradora deja de operar en modo reactivo, solo presente cuando hay siniestro, y pasa a formar parte del día a día del asegurado, promoviendo prevención y bienestar e impactando directamente en la reducción de la siniestralidad MSK. Cuando el siniestro es inevitable, el modelo permite ofrecer una rehabilitación más accesible, flexible y acompañada, mejorando la experiencia del asegurado y favoreciendo la continuidad del tratamiento.

Fisify busca consolidarse en Latinoamérica como socio tecnológico-clínico para compañías de salud, colectivos y ART que evolucionan hacia una salud MSK preventiva, accesible y medible.

Citas al pie:

¹ OIT — los accidentes y enfermedades laborales suponen ~4% del PIB anual mundial.

² OIT/OMS (2023) — las patologías MSK están entre las enfermedades profesionales más comunes.

³ Jiménez (2014), SciELO México (2019) — cerca del 30% de la morbilidad ocupacional corresponde a patologías MSK.

⁴ PLOS ONE (2022): 57% no completa la fisioterapia para lumbalgia.

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