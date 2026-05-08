Primer aniversario de León XIV: Crece la vida espiritual... y digital

La Iglesia católica en Estados Unidos reportó un aumento significativo del número de personas que se incorporaron a este credo en el último año, de acuerdo con la aplicación Hallow, diseñada para rezar y meditar.

En la Cuaresma pasada, Hallow fue la primera aplicación religiosa en entrar en el top 10 de la App Store.

Además, en ese mismo periodo, el sitio registró más de un millón de oraciones diarias.

La app reveló que 80% de las diócesis de Estados Unidos reportaron un aumento promedio anual de 38% de nuevos miembros, a partir de datos de la Orden de Iniciación de Adultos Cristianos.

Datos basados, siempre que ha sido posible, en el número combinado de catecúmenos y candidatos, y obtenidos directamente de las diócesis/arquidiócesis o de publicaciones oficiales y cuentas en redes sociales. Hallow/Flourish

Esto incluye tanto a los catecúmenos (personas no bautizadas que se preparan para la iniciación plena en la Iglesia) como a los candidatos (bautizados que van a entrar en plena comunión mediante la confirmación).

Las cuatro diócesis más importantes en Estados Unidos registraron un crecimiento considerable.

La arquidiócesis de Los Ángeles reportó un aumento de 139%; la de Chicago, 52%; la de Nueva York, 36%, y la de Phoenix, 23%.

En el resto de las diócesis, la tendencia a la alza general sigue siendo sólida, incluso si se compara con los mínimos registrados durante la pandemia de covid-19 en 2020 y 2021.

Esto revela el entorno de este credo, a un año del designio de León XIV como Papa además de la confrontación entre el presidente Donald Trump y el líder religioso.

Fundada en 2018 con sede en Chicago, la cuna de León XIV, la aplicación ofrece a los usuarios guías auditivas para que escuchen historias bíblicas, oraciones, meditaciones, música para dormir.

Sus funciones adicionales incluyen desafíos comunitarios y oraciones diarias, playlists de oraciones o música curada y la opción de programar momentos para rezar.

Andrea Victoria García