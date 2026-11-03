Votantes le dan la espalda a Trump y a los republicanos en elecciones intermedias

Los votantes estadunidenses le dieron la espalda al presidente Donald Trump en las elecciones intermedias del martes: los demócratas arrebataron la mayoría de la Cámara de Representantes a los republicanos y le quitaron al Partido Republicano al menos dos escaños del Senado, según proyecciones de agencias y medios. Son resultados preliminares, con el conteo todavía en curso en varios estados.

Una de las proyecciones estimó que los demócratas ganarían al menos 244 escaños de los 435 de la cámara baja, cuando necesitaban una ganancia neta de tres para llegar a la mayoría de 218.

En el Senado, donde los republicanos defendían una ventaja de 53 a 47, los demócratas ya reclamaron Carolina del Norte con Roy Cooper y Texas con James Talarico.

Un voto de castigo en las urnas

El revés llegó con una aprobación presidencial baja. Una encuesta de opinión ubicaba a Trump en 35 por ciento antes de la jornada, y una encuesta a votantes realizada por una agencia de noticias halló que cerca de 6 de cada 10 desaprueban su manejo de la presidencia. Además, cerca de 7 de cada 10 dijeron querer que el Congreso imponga más contrapesos al presidente.

Trump había anticipado un desenlace distinto el mismo martes por la mañana, pese a los pronósticos de las encuestas:

"Creo que los resultados serán mejores de lo que ustedes creen", afirmó el presidente.

Los pronósticos previos ya apuntaban al mismo rumbo. Decision Desk HQ daba a los demócratas 84 por ciento de probabilidad de ganar la Cámara, y el promedio de Silver Bulletin les asignaba una ventaja de casi nueve puntos en la intención de voto legislativa.

Cerca de 7 de cada 10 votantes quieren más contrapesos al presidente en el Congreso. REUTERS

La noche dejó otras señales para el presidente. Los demócratas ganaron un escaño republicano en Carolina del Norte y otro en Texas, donde Talarico derrotó al fiscal general Ken Paxton, un estrecho aliado de Trump. Ningún demócrata ganaba el Senado por Texas desde 1988, según proyecciones de medios. En Georgia, el demócrata Jon Ossoff conservó su escaño.

Bolsillo y guerra con Irán pesaron

El costo de la vida fue el tema que más influyó. Las encuestas a pie de urna de SSRS mostraron que casi 9 de cada 10 votantes consideraron el costo de la vida un factor crucial o importante en su voto. Además, cerca de 6 de cada 10 votantes atribuyeron los precios más altos a las políticas de Trump y no a factores fuera de su control.

Los precios de los combustibles aumentaron 9.1 por ciento en septiembre, según cifras oficiales, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que sacude los mercados energéticos. El investigador William Galston, del Brookings Institution, señaló que dos decisiones de Trump presionaron los precios: los aranceles y la guerra con Irán.

La guerra misma también pasó factura. Cerca de 6 de cada 10 votantes consideraron que Estados Unidos tomó una decisión equivocada al emprender acciones militares contra Irán, y alrededor de un tercio dijo que el conflicto fue un factor crucial en su voto legislativo. Trump, mientras tanto, sostiene que su gobierno ya neutralizó el programa nuclear iraní.

"Hemos neutralizado su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos", dijo Trump a periodistas en su residencia de Florida.

La Casa Blanca defiende que las políticas del presidente revitalizan la economía y hacen más asequible la vida para los estadunidenses. Sin embargo, los votantes consultados a la salida de las urnas no coincidieron con esa lectura, al menos en las respuestas sobre el costo de la vida y la guerra.

La mano dura contra migrantes también cobró factura

La política migratoria del gobierno completó el cuadro. Cerca de 7 de cada 10 votantes calificaron la aplicación de las leyes migratorias como un factor crucial o importante en su voto legislativo, y alrededor de 4 de cada 10 la consideraron crucial.

Cerca de 6 de cada 10 desaprobaron la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y también cerca de 6 de cada 10 dijeron que las acciones del gobierno en materia migratoria han ido demasiado lejos. Solo alrededor de 2 de cada 10 opinaron que no han ido lo suficiente.

Trump dijo que los resultados serían mejores de lo que se creía; las urnas mostraron otra cosa. REUTERS

El panorama que deja la jornada contrasta con el mensaje con el que Trump ganó la reelección en 2024, cuando prometió bajar los precios. Con los demócratas a punto de controlar la Cámara, el presidente enfrentará en la segunda mitad de su mandato un Congreso con capacidad de investigar a su gobierno y frenar su agenda legislativa.

Los cómputos finales dependerán del avance del conteo y de las declaraciones de las agencias en las contiendas que siguen abiertas, entre ellas varios distritos de la Cámara de Representantes.