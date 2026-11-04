Pedro Sánchez ve desmoronarse a la ultraderecha tras derrota republicana en EU

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que la ola de ultraderecha ya no crece, sino que se desmorona, luego de la derrota de los republicanos de Donald Trump en las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites", escribió el dirigente socialista en su cuenta de X.

Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse" la derecha y la extrema derecha españolas "ya no crece: se desmorona", agregó Sánchez.

El mandatario se juega la continuidad en el cargo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las encuestas anticipan una victoria de la derecha, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que necesitaría el respaldo de la extrema derecha para formar gobierno.

Sánchez busca capitalizar el descontento antes de las elecciones

Después de que el Parlamento rechazara un paquete de medidas para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda en España, Sánchez adelantó las elecciones legislativas al 29 de noviembre, con la intención de aprovechar el descontento de la población.

La campaña electoral también se vio sacudida la semana pasada por la tragedia ferroviaria de Urda, en el centro del país, que dejó al menos 69 muertos. Se trata del segundo accidente grave de trenes de alta velocidad registrado en España en menos de un año.

En medio de este escenario, el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los colaboradores más cercanos de Sánchez, anunció su renuncia.

Sánchez promete mantener la asistencia a víctimas del accidente ferroviario

Por otra parte, Pedro Sánchez aseguró que su administración continuará brindando atención a las víctimas de la tragedia ferroviaria que dejó 69 fallecidos, al anunciar que el ministro de Economía asumirá también, de manera temporal, la cartera de Transportes, tras la salida de su titular.

Desde el gobierno vamos a continuar haciendo todo lo que esté en nuestras manos para asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente, y para recuperar la normalidad en nuestra alta velocidad", declaró Sánchez durante una breve comparecencia, horas después de la sorpresiva renuncia de Óscar Puente.

"Y con este objetivo, y teniendo en cuenta que queda menos de un mes para las elecciones generales, (...) he decidido" que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "asuma de forma transitoria la gestión" de Transportes, añadió el mandatario, en referencia a los comicios del 29 de noviembre.

Puente presentó su dimisión de manera sorpresiva la noche del martes, al concluir una larga comparecencia ante el órgano que representa al Congreso tras la disolución de las cámaras por la convocatoria de elecciones.

La oposición había exigido reiteradamente su salida. Sin embargo, el ministro había descartado renunciar durante los primeros días posteriores a la colisión entre dos trenes de alta velocidad, que dejó al menos 69 muertos el pasado miércoles, cerca de la localidad manchega de Urda.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos", expuso Puente la noche del martes.

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