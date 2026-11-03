Trump afirma que, si él hubiera competido, los republicanos habrían ganado por una "victoria aplastante" 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su Partido Republicano habría ganado por un "margen aplastante" si hubiera sido candidato en las elecciones de medio mandato, jornada en la que las proyecciones y primeros resultados perfilan amplias victorias para el Partido Demócrata.

"Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto", declaró Trump mediante una publicación realizada en su plataforma Truth Social.

Las declaraciones del mandatario se producen en el marco de una jornada electoral decisiva en la que los votantes acudieron a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y más de una treintena de gubernaturas.

Los primeros conteos a pie de urna y las proyecciones de las cadenas estadounidenses señalan una tendencia desfavorable para el oficialismo republicano, impulsada por un palpable voto de castigo de la ciudadanía frente a la situación económica actual y el costo de vida.

El descontento popular se tradujo en triunfos clave para la oposición demócrata en distritos altamente disputados y el aseguramiento de escaños estratégicos como el Senado por Carolina del Norte. Este cambio de correlación de fuerzas perfila un escenario de mayor equilibrio de poderes en Washington, amenazando la mayoría republicana en el Congreso y marcando un fuerte contraste con la retórica de victoria manifestada por el jefe del Ejecutivo.