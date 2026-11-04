EU tendrá a su primer senador musulmán: Abdul El-Sayed aventaja en Michigan

El demócrata Abdul El-Sayed reivindicó su victoria en la contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos, donde virtualmente se impone al republicano Mike Rogers por el estado de Michigan. De confirmarse las proyecciones de los medios de comunicación estadunidenses, se convertirá en el primer musulmán elegido para integrar la Cámara Alta.

Con el 88 por ciento de los votos escrutados hasta el momento, Abdul El-Sayed aventaja con 51.85 por ciento de los sufragios a su rival, Mike Rogers, quien obtiene 46.04 por ciento.

El virtual triunfo de El-Sayed, en unas elecciones muy reñidas, representa un importante avance para el ala progresista del Partido Demócrata y frena las aspiraciones republicanas de quedarse con el escaño del senador saliente Gary Peters, quien se retira.

Michigan, ¡lo hicimos!", expresó El-Sayed durante un discurso pronunciado de madrugada ante sus simpatizantes, reunidos en su sede de campaña en Detroit.

El-Sayed enfrentó acusaciones de extremismo islámico durante una campaña en la que defendió su agenda progresista. Foto: Reuters.

Estoy tan orgulloso y honrado de estar aquí como su senador electo del gran estado de Michigan", afirmó el demócrata, identificado con el ala izquierdista de su partido.

Abdul El-Sayed supera ataques republicanos en campaña

El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, consiguió la victoria pese a enfrentar un contratiempo de última hora, luego de que la congresista Haley Stevens, quien había perdido las primarias demócratas frente a él, anunciara su respaldo a Rogers.

El médico de Michigan consiguió movilizar a los votantes con una agenda de izquierda, entre cuyas propuestas destacó la atención médica universal, con el objetivo de mantener para los demócratas un escaño clave en el Senado, que dejará vacante Gary Peters tras su retiro.

Durante la campaña, los republicanos emprendieron una ofensiva para presentar a los demócratas como comunistas y llegaron a calificar a El-Sayed de "terrorista", al asegurar que representaría un peligro para los estadunidenses.

Sin embargo, El-Sayed, de 42 años y conocido por su franqueza, centró parte de su discurso en ofrecer soluciones a los votantes con dificultades económicas para que pudieran enfrentar las complicaciones del sistema de salud estadunidense.

Merecen poder ver a un médico sin recibir una factura gigante", dijo a los habitantes de Michigan en la víspera de la jornada electoral.

A lo largo de la campaña, el candidato demócrata reunió a grandes multitudes en distintas partes del estado, incluso en regiones tradicionalmente republicanas y conservadoras.

Mike Rogers contó con el respaldo de Trump

Por su parte, Mike Rogers, de 63 años, excongresista y exagente del FBI, compitió con un sólido respaldo de Trump y de los republicanos a nivel nacional.

El republicano intentó presentar a El-Sayed como un candidato radical y simpatizante del extremismo islámico, al atribuirle supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes. El demócrata rechazó esas acusaciones, que hasta ahora no cuentan con pruebas que las respalden. Los demócratas, por su parte, consideraron que los ataques estaban sustentados en estereotipos islamófobos.

Rogers también concentró esfuerzos en conquistar el voto de los electores judíos, quienes podrían haberse sentido incómodos con la postura de El-Sayed contra la ayuda militar estadunidense a Israel y con su calificación de las acciones israelíes en Gaza como genocidio.

No obstante, Rogers enfrentó dificultades para superar las preocupaciones de los votantes por la economía y los bajos índices de popularidad de Donald Trump.

En las últimas semanas de la contienda, el republicano se distanció del presidente en dos asuntos: la guerra en Irán y la disputa comercial de Estados Unidos con Canadá. Argumentó que poner fin a ambos conflictos era necesario para contribuir a reducir los costos para las empresas y los consumidores.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam