Elecciones intermedias: Demócratas arrebatan la Cámara de Representantes a los republicanos

Los demócratas le arrebataron el martes la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en un revés para el presidente Donald Trump que augura confrontación durante la segunda mitad de su mandato, según proyecciones de medios estadunidenses.

Una de esas proyecciones estimó que los demócratas ganarían al menos 244 escaños de los 435 que integran la cámara baja. Se trata de resultados preliminares, con el conteo todavía en curso en varios estados.

"Los extremistas MAGA están en desbandada"

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, celebró el resultado:

"Los extremistas MAGA están en desbandada."

Horas antes del cierre de las casillas, Jeffries había anticipado el desenlace:

Estamos al borde de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes."

Trump, por su parte, dijo el martes por la mañana que esperaba un resultado distinto al que pronosticaban las encuestas:

"Creo que los resultados serán mejores de lo que ustedes creen", afirmó el presidente.

Los demócratas necesitaban una ganancia neta de tres escaños para llegar a la mayoría de 218. Su primera conquista de la noche fue en el oeste de Carolina del Norte, donde Jamie Ager ganó un escaño abierto al derrotar a la republicana Jennifer Balkcom.

Antes de la votación, el pronóstico de Decision Desk HQ daba a los demócratas 84 por ciento de probabilidad de ganar la Cámara y proyectaba una ventaja de 241 escaños contra 194. La firma Inside Elections anticipaba ganancias de entre 20 y 30 escaños.

El analista Kondik, que sigue la contienda para Sabato's Crystal Ball, había advertido que a los republicanos les iría mal:

"A estas alturas, los demócratas deberían poder llegar a los 230 escaños."

El resultado refleja el ánimo del electorado. Una encuesta de AP-NORC ubicaba la aprobación de Trump en 35 por ciento, y las encuestas a pie de urna de SSRS mostraron que casi 9 de cada 10 votantes consideraron el costo de la vida un factor crucial o importante en su voto. El promedio de Silver Bulletin daba a los demócratas una ventaja de casi nueve puntos en la intención de voto legislativa.

Qué cambia para Trump con una Cámara demócrata

Con la mayoría en la cámara baja, los demócratas obtienen el poder de abrir investigaciones y de presidir los comités. Según el diario Christian Science Monitor, quieren examinar cómo Trump y su familia se han beneficiado en el cargo, además de los ataques militares a presuntas lanchas del narcotráfico, las muertes de manifestantes a manos de agentes migratorios en Minneapolis y el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein.

El representante Jamie Raskin, quien presidiría el Comité Judicial, dijo a CNN en septiembre:

"Vamos a usar todas las herramientas disponibles."

Los demócratas también podrían condicionar el presupuesto, porque cualquier ley de gasto o ampliación del límite de deuda necesitará votos de la oposición. Trump, por su parte, aseguró que estaría dispuesto a convertirse en "Mr Veto" y bloquear las iniciativas de un Congreso opositor. Un veto solo puede anularse con dos tercios de ambas cámaras.

El control del Senado sigue sin definirse. Los republicanos defendían una mayoría de 53 a 47 y los demócratas necesitaban una ganancia neta de cuatro escaños. Todas las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avance el conteo.