Elon Musk ironiza sobre derrota republicana tras invertir 500 mdd en campañas

El multimillonario Elon Musk ironizó sobre la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, luego de haber destinado cientos de millones de dólares para respaldar a candidatos del partido conservador, quienes no consiguieron los resultados esperados en las urnas.

Los demócratas consiguieron el control del Congreso, al obtener mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, un resultado que compromete el tramo final del mandato del presidente Donald Trump y representa un revés para los republicanos.

A través de su red social X, el propietario de SpaceX y Tesla recurrió a la ironía para reaccionar a los resultados electorales y al fracaso de los candidatos a quienes había respaldado económicamente.

Tengo la impresión de que la injerencia de mis láseres espaciales en las elecciones no ha funcionado esta vez", bromeó Musk en una publicación.

Un simpatizante del candidato demócrata al Senado de EU por Texas, James Talarico, viste un disfraz inflable de Elon Musk. Foto: Reuters.

Musk destinó casi 500 millones de dólares a candidatos republicanos

El empresario había financiado con casi 500 millones de dólares las campañas republicanas, una cantidad que lo convirtió en el mayor contribuyente individual durante un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, de acuerdo con el rastreador OpenSecrets.

De ese monto, una parte importante, equivalente a 158 millones de dólares, fue destinada a respaldar a Ken Paxton, candidato republicano al Senado por Texas, quien contaba con el apoyo del empresario.

Sin embargo, la inversión no consiguió el resultado esperado, pues el demócrata James Talarico derrotó a Paxton, considerado un estrecho aliado del presidente Donald Trump. Con este triunfo, Talarico se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994.

Al celebrar el resultado, el candidato demócrata destacó la dimensión de los adversarios políticos y económicos a los que tuvo que enfrentarse durante la contienda electoral.

En esta contienda, nos enfrentamos a nuestros propios Goliats. El hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, y todo el aparato de Washington", expresó Talarico.

El revés para los republicanos también alcanzó al gobierno estatal, pues la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, en otro resultado adverso para el partido conservador en ese bastión político.

Derrota republicana pone bajo presión los centros de datos de Musk

Además de los resultados electorales, ambos demócratas coincidieron en sus críticas a la expansión de los centros de datos para inteligencia artificial en Texas, un estado donde Musk estableció las sedes de Tesla, SpaceX y la red social X.

El crecimiento de estas instalaciones ha generado preocupación entre los habitantes de Texas, principalmente por las posibles consecuencias que podrían tener en los servicios y recursos disponibles para la población.

Entre las inquietudes se encuentran un eventual incremento en las facturas de electricidad, el consumo de agua y la sobrecarga de la red eléctrica, factores que han colocado la expansión de estas infraestructuras bajo cuestionamiento.

Ante el cambio en la composición del Congreso y el avance de los demócratas, Musk manifestó su preocupación por la posibilidad de que se frene la expansión de este tipo de instalaciones, vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial.

En ese contexto, el empresario volvió a recurrir al humor en X y dejó entrever su interés por buscar alternativas para continuar con estos proyectos tecnológicos.

Los centros de datos en el espacio suenan bastante atractivos en este momento", comentó Musk en su red social.

*mcam