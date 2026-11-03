Demócrata Chris Pappas gana en Nuevo Hampshire; será el primer hombre abiertamente gay en el Senado

El representante demócrata Chris Pappas ganó este martes la elección al Senado de Estados Unidos por el estado de Nuevo Hampshire y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un puesto en la cámara alta del Congreso. Son resultados preliminares, con el conteo todavía en curso en otros estados.

Pappas derrotó al exsenador republicano John Sununu y mantuvo el control demócrata del escaño, según proyecciones de los medios estadunidenses.

Un triunfo que hace historia en el Senado

El demócrata, de 46 años, ha sido miembro de la Cámara de Representantes desde 2018 y es copresidente del Grupo Parlamentario por la Igualdad del Congreso. Compitió por un escaño abierto, porque la senadora demócrata Jeanne Shaheen decidió no buscar la reelección.

Su rival, Sununu, fue senador por el mismo estado y contó con el respaldo de Donald Trump. Antes de la votación, una encuesta de la Universidad de Massachusetts en Lowell daba a Pappas 48 por ciento de las preferencias frente a 41 por ciento de Sununu.

La senadora Tammy Baldwin, de Wisconsin, fue en 2012 la primera persona abiertamente LGBTQ elegida al Senado. Pappas será el primer hombre abiertamente gay en llegar a esa cámara.

En su página web, Pappas planteó el eje de su campaña:

"Nadie debería ser discriminado por quién es o a quién ama. Estoy comprometido a luchar por la dignidad y la igualdad de todos los estadunidenses."

Las reacciones de las organizaciones LGBTQ

La Human Rights Campaign, una importante organización de defensa de los derechos LGBTQ que respaldó a Pappas, celebró una "victoria histórica" de este "defensor comprometido con la igualdad".

La asociación GLAAD, que también defiende a esta comunidad, felicitó a Pappas por una victoria con la que está "haciendo historia".

Las elecciones de mitad de mandato determinarán si los republicanos mantienen el control del Congreso y darán forma al resto del segundo mandato de Trump. Los republicanos defienden una mayoría de 53 a 47 en el Senado, y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para controlarlo.

Resultados preliminares en el resto del país

La victoria de Pappas se suma a la del demócrata Roy Cooper, que arrebató a los republicanos el escaño de Carolina del Norte que dejó Thom Tillis. La AP proyectó su triunfo a las 20:23 hora del este.

Los medios también proyectaron la reelección del demócrata Jon Ossoff en Georgia, donde una encuesta del Atlanta Journal-Constitution le daba 48 por ciento frente a 40 por ciento del republicano Mike Collins. En Florida, la AP declaró ganadores en las dos carreras estatales.

El republicano Byron Donalds derrotó al demócrata David Jolly por la gubernatura y se convertirá en el primer gobernador negro de la historia del estado. La republicana Ashley Moody ganó en el Senado frente a la demócrata Angie Nixon.

Las últimas encuestas de The New York Times y Siena daban ventaja demócrata en Míchigan, donde Abdul El-Sayed tenía 53 por ciento frente a 42 por ciento del republicano Mike Rogers, y en Texas, donde James Talarico sumaba 50 por ciento contra 43 por ciento de Ken Paxton. En Maine, Troy Jackson tenía 51 por ciento frente a 45 por ciento de la senadora Susan Collins.

El pronóstico de Decision Desk HQ daba antes de la votación 84 por ciento de probabilidad a los demócratas de ganar la Cámara de Representantes y 64 por ciento de ganar el Senado.

Las encuestas a pie de urna de SSRS mostraron un electorado de ánimo negativo: casi 9 de cada 10 votantes dijeron que el costo de la vida fue un factor crucial o importante en su voto.

El control del Senado sigue sin definirse. Aún faltan estados clave como Míchigan, Ohio, Texas, Maine y Alaska, donde las encuestas previas mostraban contiendas cerradas.

Todas las cifras y proyecciones de esta nota son preliminares y pueden cambiar conforme avance el conteo de votos durante la noche.