Votantes del estado de Washington aprueban prohibición para atletas transgénero

Los votantes del estado de Washington aprobaron una medida que prohíbe a las atletas transgénero formar parte de equipos deportivos femeninos, una importante derrota en las elecciones de mitad de mandato para los defensores LGBTQ en este estado normalmente demócrata.

Con alrededor de 80 por ciento de las papeletas escrutadas el viernes, aproximadamente 57 por ciento de los votantes aprobó la medida, mientras que 43 por ciento votó en contra. Los opositores reconocieron la derrota.

Una iniciativa conservadora en un estado demócrata

La iniciativa exigirá prohibir que las chicas trans compitan con y contra estudiantes femeninas. Su aprobación en un estado que normalmente vota por los demócratas contrasta fuertemente con los malos resultados de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Bajo esta iniciativa, las chicas que quieran practicar deportes deberán someterse a un examen físico de los órganos reproductivos, o a pruebas genéticas y hormonales.

Entre los opositores a la medida había algunos médicos, quienes la cuestionaron por su falta de respaldo clínico:

"No está respaldada por directrices clínicas y crearía un estrés y daño injustificados para las niñas jóvenes", afirmaron médicos opositores a la iniciativa.

Cuatro estados aprueban restricciones similares

La medida de Washington fue considerada la más extrema de las cuatro iniciativas similares que se aprobaron en las elecciones de esta semana. Las otras se aprobaron en Arizona, Nebraska y Colorado.

Más de la mitad de los estados han promulgado leyes en los últimos años que restringen la participación de estudiantes transgénero en el deporte, y la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó las prohibiciones estatales en junio.

Las atletas trans han estado en la mira de legisladores republicanos y grupos anti-LGBTQ, que sostienen que su participación en deportes femeninos y de mujeres es injusta.

Los defensores de los derechos civiles han respondido que esos esfuerzos convierten en chivo expiatorio a un grupo muy reducido, la mayoría menores de edad, que ya afronta discriminación y acoso.