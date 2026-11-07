Trump ordena al Departamento de Justicia investigar a los demócratas por supuesta "extorsión"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha ordenado al Departamento de Justicia la apertura inmediata de una investigación criminal contra los principales dirigentes del Partido Demócrata, a quienes acusa de incurrir en un delito de "extorsión" y de promover una estrategia de "guerra legal" (lawfare) contra cargos y partidarios republicanos tras la victoria opositora en las elecciones de mitad de mandato.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario denunció que los líderes demócratas aprovechan la nueva mayoría alcanzada en el Congreso para emitir presuntas amenazas de destitución e investigación contra altos funcionarios de la administración, incluyendo al fiscal general de Estados Unidos.

Trump señaló que las advertencias planteadas por la oposición carecen de sustento legal y constituyen un intento de intimidación política.

Los demócratas están recorriendo el país amenazando a muchas personas, incluido al fiscal general de los Estados Unidos, y a otros, con juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten que no tienen razón para hacerlo", sostuvo Trump.

El presidente afirmó que donantes republicanos y jóvenes simpatizantes conservadores han sido objeto de represalias y advertencias de prisión por motivos exclusivamente partidistas.

En su mensaje mencionó explícitamente a la senadora demócrata por Michigan, Elissa Slotkin, acusándola de señalar a jóvenes con convicciones republicanas.

Esto es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por esto (...) Por copia de esta declaración, ordeno al Departamento de Justicia que investigue este acto criminal, ¡de inmediato!", concluyó el mandatario.

El anuncio presidencial se produce días después de las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Demócrata aseguró el control de las cámaras del Congreso.

Con el cambio en la composición parlamentaria previsto para el inicio del nuevo periodo legislativo en enero, la representación opositora contará con la facultad institucional de iniciar comisiones de investigación y citaciones sobre la gestión del Ejecutivo, la política migratoria y las finanzas del entorno presidencial.