Irán y EU avivan conversaciones para una tregua

ISLAMABAD.– Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra se reanudaron bajo mediación de Pakistán, dos semanas después del fracaso de un intento anterior.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, llegó ayer por la noche a Islamabad, anunció el gobierno pakistaní.

“Araqchi sostendrá reuniones con altos funcionarios de Pakistán para abordar los últimos acontecimientos en la región así como los esfuerzos en curso a favor de la paz y la estabilidad”, según un comunicado de la cancillería pakistaní, que omite expresamente conversaciones con los emisarios del presidente Donald Trump.

La televisión estatal iraní informó que no tiene previsto reunirse con los negociadores estadunidenses, sino que los diálogos serán a través de los representantes de Pakistán.

En tanto, los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán hoy al país mediador “con el fin de mantener conversaciones (...) con representantes de la delegación iraní”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

De acuerdo con la funcionaria, este encuentro fue solicitado por Teherán.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadunidense hace dos semanas, no viajará en esta ocasión, pero podría unirse más adelante en caso de lograr progresos, precisó Leavitt.

Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para “consultas bilaterales” sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní IRNA.

Mientras tanto, el tráfico marítimo sigue paralizado en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial, y que ahora está sometido a un doble bloqueo iraní y estadunidense.

La reapertura inmediata de Ormuz es “vital para el mundo”, destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La guerra en Oriente Medio, desencadenada por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, deja ya miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

La capital de Pakistán, cuyo gobierno actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de las conversaciones entre ambas partes.

El diálogo, que busca un alto al fuego, iniciado hace dos semanas y suspendido al cabo de unas horas, aunque el alto al fuego fue prolongado de manera unilateral desde entonces por Estados Unidos por un tiempo indefinido.