VIDEOS: La furia de los tornados golpea Michigan y Oklahoma; suman 8 muertos

Una violenta oleada de tornados azotó el centro de Estados Unidos entre la noche del jueves y el viernes, dejando un rastro de devastación que, hasta el momento, cobró la vida de al menos ocho personas y dejó a decenas más heridas.

Autoridades advirtieron que el sistema de tormentas continúa activo este fin de semana, mientras los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros. La tragedia se divide entre Oklahoma y Michigan, donde la fuerza del viento destruyó viviendas, tiró infraestructura eléctrica y colapsó vías de comunicación.

Autoridades dijeron que las tormentas seguirían el fin de semana. Getty Images via AFP

Los videos de los devastadores tornados

En redes sociales, usuarios compartieron algunos videos de los tornados que azotaron Michigan y Oklahoma. Uno de ellos fue tomado por un adulto mayor que vive en Union City, Michigan. En la grabación se aprecia a lo lejos el nacimiento del tornado al otro lado de un lago. Conforme avanza, va creciendo de tamaño y arrasando con todo y cobrando un color más oscuro.

En cuestión de dos minutos, el tornado ya es enorme y avanza por la orilla del lago, llevándose árboles y algunas pequeñas cabañas que están ahí. En ese momento, la persona que graba se mete a su casa, ya que la fuerza del viento comienza a sentirse al otro lado del lago.

También se hizo viral otro video del mismo tornado avanzando por la orilla del lago. Este fue grabado desde la cámara de seguridad de una casa aledaña al cuerpo de agua, donde ya se pueden sentir los efectos del fuerte viento.

Tras la oleada de tornados, el Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia en varias zonas del centro de EU. Los gobernadores de ambos estados pidieron a la población mantenerse informada y evitar las zonas de desastre para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

El saldo en Michigan y Oklahoma

En el sur de Michigan, el impacto fue catastrófico, reportó la agencia AFP. La Oficina del Sheriff del Condado de Branch reportó que un tornado tocó tierra cerca de Union City, provocando la muerte de tres personas y dejando al menos 12 heridos.

Hacia el oeste, en el Condado de Cass, se confirmó un cuarto fallecimiento y múltiples heridos. La magnitud del daño ha dejado a más de 500 personas sin suministro eléctrico y decenas de edificios dañados por la caída de árboles.

Los estados más afectados fueron Michigan y Oklahoma. Getty Images via AFP

Ante la gravedad de la situación, la gobernadora Gretchen Whitmer activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia para coordinar la respuesta ante el clima severo.

En Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt confirmó el fallecimiento de una madre y su hija en el Condado de Major debido al clima extremo. Por su parte, en la localidad de Beggs (Condado de Okmulgee), el sheriff Eddy Rice informó que otras dos personas perdieron la vida cuando un tornado impactó la zona durante la noche del viernes.

¿Ya es temporada de tornados en EU?

Tradicionalmente, la temporada de tornados en Estados Unidos comienza en marzo y alcanza su punto máximo entre abril y junio. Es decir, que lo que ocurrió en los últimos días en Michigan y Oklahoma encaja con el calendario meteorológico:

En marzo, el aire cálido y húmedo del Golfo de México empieza a avanzar con más fuerza hacia el norte, chocando con el aire frío que aún baja de Canadá. Este contraste térmico es el ‘combustible’ que activa las tormentas severas en estados como Oklahoma.

Aunque los estados del sur suelen ver tornados antes, en marzo ya es posible que lleguen al norte (Michigan) si el sistema de tormentas es lo suficientemente potente, como ocurrió en este caso.

Abril y mayo suelen ser los meses más activos y peligrosos. Marzo funciona como la transición donde los eventos empiezan a ser más frecuentes y letales.

En Estados Unidos,los tornados alcanzan su punto máximo entre abril y junio. Getty Images via AFP

