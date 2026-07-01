Video capta el momento en que un guía turístico cae por un acantilado de más de 150 metros

Un guía turístico de 44 años murió tras caer más de 150 metros por un acantilado en Brasil mientras intentaba tomarse una fotografía durante un recorrido con visitantes. El accidente, captado en video por otro integrante del grupo, ocurrió frente a los turistas que acompañaba y ha causado conmoción por la forma en que sucedió la tragedia.

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, quien participaba en la coordinación de un recorrido por el sendero de la Pedra do Macaco, en el municipio de São José do Imbassaí, en el estado de Río de Janeiro. De acuerdo con medios locales, era la primera vez que realizaba esa ruta como guía.

Guía cae al intentar tomarse fotografía

El accidente ocurrió el domingo 28 de junio, cuando Aguiar Arrabal decidió subir a una roca ubicada en la cima del sendero para tomarse una fotografía con la vista panorámica del lugar.

Mientras descendía de espaldas, otra integrante del equipo grababa el momento y le advirtió que tuviera cuidado. Sin embargo, al girar el cuerpo para continuar el descenso perdió el equilibrio y cayó por un barranco de más de 150 metros de altura.

Las imágenes muestran cómo el guía desaparece rápidamente entre la vegetación mientras el grupo presencia el fatal accidente.

Tras el reporte de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil desplegaron un amplio operativo para recuperar el cuerpo debido a las complicadas condiciones del terreno.

Fue un rescate muy complejo y muy difícil. Tuvimos que entrar en una zona de bosque denso y cerrado, de difícil acceso, para llegar hasta él. Hicimos escalada, ascensos con cuerda, tuvimos que pasar por varios procesos para llegar al lugar y logré llevar a cabo el rescate junto con la aeronave", explicó Matheus Moura, instructor de rescate de la Defensa Civil de Maricá.

Las labores de recuperación se prolongaron durante aproximadamente cuatro horas. Cuando los equipos lograron llegar hasta la víctima, confirmaron que había muerto debido a las graves lesiones sufridas por la caída.

Sendero ya registraba otros accidentes similares

De acuerdo con Moura, no es la primera vez que ocurre un accidente en ese punto turístico. Explicó que muchos visitantes acostumbran subir a la roca para tomar fotografías panorámicas, pese a los riesgos que representa.

Es común que la gente suba a la roca para tomar fotos", señaló el rescatista, quien además indicó que el guía descendió por el lado equivocado del mirador.

Aunque la ruta hacia la Pedra do Macaco es considerada de baja dificultad en la mayor parte del recorrido, especialistas advierten que el tramo final presenta pendientes pronunciadas y requiere experiencia en montañismo para acceder de forma segura a la cima.

Otro factor que incrementa el riesgo es la falta de señalización tanto en el acceso como a lo largo del sendero, lo que puede dificultar la orientación de quienes no conocen el lugar.

La tragedia ocurre pocas semanas después de otro accidente que conmocionó a Brasil. A mediados de junio, una joven de 21 años murió durante un salto de bungee en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, luego de que presuntamente fuera lanzada sin estar asegurada con las cuerdas de seguridad.

Ese caso derivó en la detención de seis personas y reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en actividades turísticas y deportes de aventura en el país.

Las autoridades brasileñas continúan investigando las circunstancias del fallecimiento de Caio Rocha Aguiar Arrabal, mientras especialistas recuerdan que, incluso en senderos considerados sencillos, abandonar las zonas seguras para obtener una fotografía puede tener consecuencias fatales.