Retiro de visas, nuevo control de Trump sobre Latinoamérica: New York Times

El diario The New York Times informó este domingo que la administración Trump utiliza la cancelación de visas como herramienta de precisión para ejercer control en Latinoamérica.

Como parte de su enfoque expansionista hacia el hemisferio occidental, el gobierno del presidente Trump intenta reafirmar su dominio, una visa estadounidense a la vez”, informó el diario.

Dijo que la revocación de visas estadounidenses es “una de sus herramientas más ágiles y precisas, es también profundamente personal”.

La táctica de cancelación de visados se une, según el diario, a aranceles, ataques a embarcaciones, intromisión en elecciones e incluso la captura de un presidente.

El gran garrote de las visas se ha aplicado a gobiernos latinoamericanos que difieren de las políticas exteriores de la administración Trump, así como a aquellos que se han alineado con sus deseos, incluidos El Salvador, Costa Rica y Chile, de acuerdo con el diario.

Reportaje hace alusión a Andrés López Beltrán

El reportaje hace una puntual referencia al caso del aspirante mexicano a diputado federal por Tabasco, Andrés López Beltrán.

El jueves, Andrés Manuel López Beltrán —hijo del exlíder de izquierda mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien aún tiene gran influencia sobre el partido gobernante— dijo que Washington le había revocado su visa. La medida se produjo tras acusaciones de corrupción contra López Beltrán, las cuales ha negado. En una carta abierta dirigida a Trump, criticó la medida como un ataque con motivaciones políticas contra el movimiento político de su padre”, dio cuenta el Times.

La cancelación de visados como medida de control, “según los expertos, es poco probable que esto termine pronto”, dijo al presentar la opinión de una experta sobre el uso de esa herramienta.

Al modificar su política de visas, Estados Unidos ha abandonado su cruzada posterior a la Guerra Fría en favor del Estado de derecho regional, y la ha cambiado por un enfoque más transaccional.

La corrupción, las violaciones de derechos humanos, la interferencia judicial, todo eso dejó de ser importante”, declaró al diario Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de derechos humanos.

“A medida que Washington deja de priorizar los valores democráticos, las figuras políticas que anteriormente enfrentaron sanciones de Estados Unidos ven cómo se les restituyen sus privilegios”, señaló Méndez, después de que sus países renovaran las relaciones de amistad con la Casa Blanca.