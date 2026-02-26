Incendio de globo aerostático deja ocho muertos y 13 heridos en Brasil | VIDEO

Un paseo turístico terminó en tragedia en el sur de Brasil. El 21 de febrero, un globo aerostático que sobrevolaba el estado de Santa Catarina se incendió a pocos minutos de haber iniciado el ascenso, provocando la muerte de ocho personas y dejando 13 heridos.

De acuerdo con reportes preliminares, a bordo viajaban 21 pasajeros cuando comenzó el fuego, cuyas causas aún no han sido determinadas. El siniestro generó escenas de angustia tanto en el aire como en tierra, donde testigos observaron cómo la aeronave era consumida por las llamas.

El incendio comenzó a baja altura

Según los primeros datos recabados por las autoridades, el globo apenas había ganado altura cuando uno de sus costados empezó a arder. En cuestión de segundos, el fuego se propagó por la estructura, desatando pánico entre los ocupantes.

Videos difundidos en redes sociales muestran distintos ángulos del momento. En uno de ellos se aprecia cómo, en medio de la emergencia, un hombre se arroja al vacío desde varios metros de altura en un intento desesperado por salvar su vida. Posteriormente, la aeronave terminó desplomándose, completando la tragedia.

Equipos de emergencia acudieron al sitio tras recibir los primeros reportes y confirmaron el fallecimiento de ocho personas. De manera preliminar, se informó que entre las víctimas había integrantes de una misma familia, aunque sus identidades no han sido reveladas oficialmente.

Ocho fallecidos y 13 heridos; investigación abierta

Los 13 sobrevivientes fueron trasladados a centros médicos con lesiones de diversa consideración. Hasta el momento, no se ha detallado públicamente el estado de salud individual de cada uno.

Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para esclarecer el origen del incendio y determinar si el operador cumplía con los protocolos y permisos requeridos para realizar este tipo de vuelos turísticos. Entre las líneas de indagatoria se analiza el estado del equipo y las condiciones en que se efectuó el despegue.

El caso ha generado conmoción a nivel nacional, en parte por la magnitud del accidente y por la rápida circulación de los videos que documentan los momentos previos y posteriores al incendio.

Los vuelos en globo aerostático son una actividad recreativa popular en diversas regiones del país, especialmente en zonas turísticas del sur.