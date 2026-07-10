Ventanilla de avión se rompe en pleno vuelo y casi succiona a un pasajero | VIDEO

Un vuelo de la aerolínea Ryanair que cubría la ruta hacia Memmingen, Alemania, tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de origen luego de que una ventanilla de la cabina se desprendiera poco después del despegue. El incidente provocó que un pasajero fuera parcialmente succionado hacia el exterior, según relataron testigos.

De acuerdo con una pasajera entrevistada por Radio Salónica, los ocupantes escucharon “un ruido como de un neumático reventando” y posteriormente se generó pánico por la pérdida de altitud debido a la descompresión. Los pasajeros utilizaron mascarillas de oxígeno mientras intentaban comprender lo que ocurría.

La testigo aseguró que vio al hombre sentado junto a la ventanilla dañada con “la cabeza fuera del avión”, mientras otros viajeros lo sujetaban. El cinturón de seguridad evitó que saliera completamente de su asiento.

Revelan detalles de estado de salud del pasajero

Tras el aterrizaje, Ryanair informó que el hombre recibió asistencia médica. Según el medio griego Newsit, fue trasladado a un hospital en estado de shock, con una lesión en el cuello y quemaduras por fricción. Un video grabado dentro de la cabina muestra la ventanilla rota y al pasajero sentado nuevamente con mascarilla de oxígeno.

El medio señaló que existen indicios de que una pieza del motor pudo haberse desprendido durante el vuelo e impactado contra la ventanilla, provocando la rotura. Esta versión aún no ha sido confirmada por la aerolínea.

El caso recordó lo ocurrido en 2018, cuando una pasajera de Southwest Airlines murió en Estados Unidos después de que restos de un motor dañado rompieran una ventanilla y la succionaran parcialmente hacia el exterior.