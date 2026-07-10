Llama la DEA a México a sumarse a la coalición de ejércitos anti cárteles en el hemisferio

El director de operaciones de campo de la DEA, Derek Maltz, declaró en entrevista que ha llegado el momento en que México se una a la coalición de ejércitos nacionales del hemisferio que Estados Unidos formó con la idea de combatir a los cárteles.

“México, ha llegado el momento de unirse a la coalición contra los cárteles junto con tantos países de América Latina”, dijo Maltz en entrevista con un medio conservador.

La lucha contra los cárteles del terror requiere una cooperación implacable y un liderazgo decisivo en ambos lados de la frontera. La batalla claramente se ha intensificado y mi esperanza es que Claudia Sheinbaum continúe ampliando la cooperación con Estados Unidos y solicite el uso de fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos para desmantelar estas organizaciones terroristas que operan dentro de México”, escribió Maltz en redes.

Esta es la primera vez que un funcionario de la administración insta a México a sumarse a la coalición llamada Escudo de las Américas desde que el Pentágono y el presidente Trump la conformaron en la primavera.

El 7 de marzo, el Pentágono reunió en Florida a representantes de los gobiernos y ejércitos de doce países para anunciar la coalición de la mayoría de las fuerzas armadas, pero excluyó deliberadamente a México, Brasil y Colombia que entonces gobernaba el expresidente Gustavo Petro.

En este momento tenemos muy buena cooperación de autoridades mexicanas. El sobrino de El Chapo Guzmán fue recientemente arrestado en México por autoridades mexicanas que imprime fuerte presión al liderazgo (de los Chapitos) y a los laboratorios”, dijo.

Pero agregó que espera “que la presidenta Sheinbaum reconozca que puede usar la fuerza militar estadunidense para borrarlos completamente”, dijo el funcionario en entrevista en Newsmax.