Venezuela libera a otros 17 presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la madrugada de este sábado la excarcelación de 17 presos políticos recluidos en “Zona 7”, calabozos de la Policía Nacional en Caracas.

El anuncio ocurre en medio de las discusiones parlamentarias para aprobar una Ley de Amnistía General, propuesta el 30 de enero por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que en teoría abarcaría los 27 años del chavismo en el poder.

En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas”, escribió Rodríguez en redes sociales, sin detallar inicialmente los nombres.

La aprobación definitiva de la ley fue pospuesta hasta la próxima semana debido a desacuerdos sobre su alcance jurídico y el papel del Poder Judicial en su aplicación.

El proyecto busca establecer un mecanismo de amnistía general para procesados y condenados por razones políticas durante el periodo chavista. Sin embargo, sectores parlamentarios discuten si la medida debe incluir revisión judicial automática o requerir aval caso por caso.

El propio Jorge Rodríguez había prometido hace una semana a familiares de detenidos que la liberación sería inmediata una vez aprobada la normativa.

Familiares de presos políticos encienden velas durante una vigilia frente a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela. AFP

Confirmación de liberaciones y nombres

De acuerdo con reportes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) y confirmación de autoridades, la medida benefició a 17 personas (7 mujeres y 10 hombres).

Entre los liberados confirmados se encuentran.

José Elías Torres, presidente de la CTV.

Gabriel Sánchez Piña.

Marilyn Gil.

Jorge Párraga.

Morelba Delgado.

Nassar Yunis.

Aura Briceño.

Williams Lizardo.

José Gregorio Hernández Polo (59).

José Luis Subero.

Richard Batista.

Jean Arroyo.

Radames Lazo González (77).

Gilmary Madeline Alcalá Lasala.

Sulma Lasala.

Desiree Hurtado.

José Luis Talavera.

El caso de José Elías Torres destaca por tratarse de un líder sindical detenido el 29 de noviembre de 2025 bajo denuncias de desaparición forzada. Según el Clipp, su salida se produjo a las 3:12 a.m.

También resalta la liberación del joven Gabriel Sánchez, de 19 años, diagnosticado dentro del espectro autista, quien permanecía detenido desde el 30 de noviembre de 2025, según información del Foro Penal Foro Penal.

Cifras de presos

La presidenta interina Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, hecho que reconfiguró el escenario institucional en el país.

Según cifras actualizadas del Foro Penal, actualmente existen 644 personas aún privadas de libertad por razones políticas, mientras que 431 han recibido libertad condicional.

Familiares de detenidos permanecen acampando desde hace más de un mes frente a la sede policial de Zona 7, exigiendo la liberación total de los reclusos. Tras el anuncio, algunos familiares señalaron inicialmente que no habían confirmado salidas efectivas, lo que generó tensión durante las primeras horas.

Las excarcelaciones ocurrieron horas después de que los detenidos iniciaran una huelga de hambre ante retrasos en el cumplimiento de promesas previas de liberación.

El Clipp señaló que la cifra es menor a la esperada, pues en el centro permanecerían más de 50 personas consideradas presos políticos. En respuesta, familiares se sumaron este 14 de febrero a una huelga de hambre para exigir la liberación total de los reclusos en Zona 7.

Aunque el anuncio representa un gesto político relevante, el conflicto persiste debido a la diferencia entre las expectativas generadas y el número real de beneficiarios.

El avance definitivo dependerá de la aprobación formal de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional y de los mecanismos jurídicos que se establezcan para su ejecución.

asc