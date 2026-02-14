Cuba cancela el Festival del Habano debido a la crisis energética y falta de combustible

Cuba anunció la cancelación del Festival del Habano 2026, el evento internacional más importante del mundo en torno al habano cubano, originalmente programado del 24 al 27 de febrero. En una comunicación oficial enviada a participantes y distribuidores, los organizadores informaron que la edición queda aplazada sin una nueva fecha definida, como respuesta a la grave crisis energética y de combustible que atraviesa la isla.

La decisión de suspender el Festival del Habano se produce en el contexto de una crítica situación de escasez de energía eléctrica y combustible en toda Cuba. El país ha enfrentado apagones prolongados y restricciones en servicios básicos, relacionados con la falta de importación de petróleo tras el corte de suministros desde Venezuela y medidas de presión internacional.

Según reportes, esta crisis energética ha afectado servicios esenciales, incluyendo racionamientos de electricidad, cierre temporal de hoteles, reducción de transporte y suspensiones de vuelos internacionales por falta de combustible para aviones.

Importancia económica y cultural del Festival del Habano

El Festival del Habano es un evento de referencia global para aficionados, productores, distribuidores y periodistas especializados en tabaco premium. Además de actividades como exposiciones, presentaciones de nuevas marcas y conferencias, el evento incluye subastas de puros y humidores de lujo que tradicionalmente han generado millones de euros en ingresos para el Estado y el sistema de salud pública cubano.

En la edición anterior (2025), la subasta alcanzó cifras que superaron los 16 millones de euros, consolidándose como una importante fuente de divisas para el país.

Además del aplazamiento del Festival del Habano, otros eventos culturales importantes, como la Feria Internacional del Libro de La Habana, también han sido pospuestos a causa de la crisis de combustible, lo que ilustra la amplia afectación de la crisis energética sobre la vida social, económica y cultural de Cuba.

El turismo, que representa una de las principales fuentes de divisas junto con el envío de profesionales de la salud al extranjero, ha sufrido con el cierre de hoteles, la suspensión de vuelos internacionales y la reducción de servicios básicos provocados por la falta de energía eléctrica y combustible.

Contexto y presión

La crisis energética en Cuba se ha intensificado tras el corte del suministro de petróleo desde Venezuela y decisiones políticas de Estados Unidos para impedir o sancionar a países que suministren combustible a la isla. Estas acciones han contribuido a la compleja situación energética y al replanteamiento de eventos internacionales de alta demanda logística como el Festival del Habano.

La cancelación del Festival del Habano 2026 marca un hito en la industria cigarrera cubana y refleja la profundidad de la crisis energética que enfrenta el país. La comunidad internacional de amantes del habano y participantes del evento esperan ahora una nueva fecha, que dependerá de la evolución de la situación económica y energética en Cuba.

