Venezuela libera a 131 presos políticos en medio de negociaciones con la oposición

Venezuela anunció el viernes la excarcelación de más de un centenar de presos políticos, una señal del progreso en las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos entre la oposición y el gobierno interino, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, se comprometió el jueves a impulsar la liberación de presos políticos tras el ciclo inicial de negociaciones esta semana con el gobierno interino de Venezuela.

La liberación de presos políticos ha sido un clamor social, en medio de un diálogo que busca la transición política en el país tras el derrocamiento de Maduro en una operación militar estadounidense.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las excarcelaciones como un "paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación".

"Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas", señaló el secretario de Estado.

Este viernes, el gobierno venezolano informó en un comunicado el "otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano".

"Se acabó la pesadilla"

Silbidos de custodios sorprendieron por la tarde a familiares de presos políticos que llevan meses acampando afuera de El Rodeo, una cárcel cerca de Caracas, cuando avisaron la salida de varios de los detenidos.

Ruth Molero, madre y tía de dos encarcelados, dijo a AFP sentirse "muy emocionada".

La oposición venezolana celebró las excarcelaciones y pidió continuar hasta lograr la libertad de todos los presos políticos. AFP

Empezaron a sonar unos pitos y nosotros (...) estábamos aquí sentadas, conversando como todas las tardes. Cuando vemos ese poco de muchachos" salir de la prisión. "Imagínate, salimos todas corriendo y pegando gritos".

Su hijo y sobrino no estaban entre esos excarcelados, pero dice estar a la espera. "Sé que muy pronto van a salir", señaló.

Figuera celebró por su parte la noticia.

Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia", escribió la opositora en X.

Entre los excarcelados figura Emirlendris Benítez, detenida en agosto de 2018 con cuatro meses de embarazo acusada de participar en un atentado con drones contra Maduro, informó en X Alfredo Romero, director de la oenegé venezolana Foro Penal.

"Se acabó la pesadilla", dice Emirlendris en un video que circula en redes sociales, en el que se le ve en una silla de ruedas abrazando a su hijo en libertad. Junto a ella salieron otras cinco mujeres.

A Benítez se le imputaron cargos de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria y fue sentenciada a 30 años de cárcel.

Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores denunciaron que Benítez, comerciante de 45 años, fue víctima de torturas, tratos crueles y degradantes, hasta el punto de sufrir un aborto espontáneo.

Nuevas excarcelaciones

Foro Penal informó entrada la tarde en X que ha "podido confirmar 45 excarcelaciones de presos políticos", dijo la ONG que contabilizaba hasta el lunes 391 presos políticos.

José Ignacio Moreno, de 58 años, quien dijo que representaba a una minera antes de caer preso, narró que más temprano fue llamado con un grupo de personas. "Nos avisaron que teníamos la libertad. En mi caso, después de tres años y cuatro meses", señaló.

Esta salida no ha debido ser así, ha debido ser más masiva", dijo.

Ángeles Tirado, familiar de varios detenidos, aplaudió las excarcelaciones. "Me siento feliz, satisfecha por lo que está pasando", dijo a AFP.

"La expectativa es (...) la libertad plena, sin condiciones, libertad para todos", añadió Tirado, cuyos familiares pertenecen al caso Plaza Venezuela.

En el llamado caso Plaza Venezuela unas cincuenta personas fueron arrestadas en 2025 bajo cargos de terrorismo por supuestamente estar involucradas en un plan para derrocar a Maduro, que incluyó la detonación de explosivos en Caracas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió imágenes de un grupo de excarcelados de Rodeo I, una prisión que ha sido denunciada como un "centro de torturas".

"Tras ser excarcelados de El Rodeo I, un grupo de 25 expresos políticos del caso Plaza Venezuela exige '¡Justicia!' a las afueras del centro de detención", indicó esta ONG en sus redes sociales.