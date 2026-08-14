Netanyahu arremete contra Reino Unido y lo compara con una “república islámica”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tildó a l Reino Unido de "república islámica" , una apreciación que Londres calificó el viernes de "completamente inaceptable".

Netanyahu criticó la postura del Reino Unido sobre Israel durante una entrevista el jueves para un pódcast de la radio del ejército.

Sus palabras recordaron el lenguaje de políticos y comentaristas de extrema derecha en el mundo occidental, que han afirmado sin fundamento que partes del Reino Unido han pasado a regirse por la ley islámica debido a la inmigración, lo que les valió acusaciones de islamofobia.

"Estos comentarios son completamente inaceptables y se los hemos trasladado al gobierno israelí", dijo el viernes un vocero del gobierno británico.

En el pódcast, Netanyahu habló de cómo el nieto y tocayo de Winston Churchill apoyó abiertamente a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967.

"¿Encontraría usted algo así ahora?", preguntó Netanyahu.

"Alguien dijo una vez que la primera república islámica con armas nucleares sería la república islámica de Gran Bretaña", añadió con una sonrisa. "Nos estamos asegurando de que no haya otra aquí en Irán".

En declaraciones a la BBC más temprano el viernes, el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo que Netanyahu "estaba citando a otra persona", y afirmó que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, "ya había hecho esos comentarios".

Vance declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2024 que Reino Unido podría convertirse en "el primer país verdaderamente islamista que obtenga un arma nuclear", lo que suscitó entonces una reprimenda por parte de altos políticos británicos.

Reino Unido fue uno de varios países europeos que reconocieron el Estado palestino el año pasado, lo que indignó a Israel.

Más recientemente, el primer ministro británico Andy Burnham afirmó que su predecesor, Keir Starmer, no ejerció suficiente presión sobre Israel para detener su invasión en Gaza.

Burnham dijo que Reino Unido podría prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, que Israel ocupa desde 1967.

Reino Unido, tradicional aliado de Washington, también tomó distancia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada en febrero.

Reino Unido y Estados Unidos son potencias nucleares, e Israel posee armas atómicas, aunque nunca reconoció públicamente su arsenal.

Pakistán se convirtió en 1998 en la primera potencia nuclear islámica.