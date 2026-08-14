Trump niega problemas a bordo del portaaviones Lincoln; anuncia su reemplazo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación del portaaviones Abraham Lincoln, que lleva más de ocho meses desplegado, pero confirmó que el buque de guerra será reemplazado por otro.

El portaaviones Abraham Lincoln zarpó de San Diego, California, en noviembre de 2025 para una misión en el Mar de China Meridional y fue redirigido a Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Entre los detalles más inquietantes que surgieron de los relatos de las familias de los marineros estaba el hecho de que dos de ellos habían intentado arrojarse por la borda.

"No, no están preocupadas", respondió Trump este viernes a una periodista que le preguntaba por las familias, algunas de las cuales habían expresado inquietudes a la prensa.

El Lincoln "se está trasladando, o se trasladará muy pronto, y será reemplazado por un barco muy similar", el George Washington, declaró durante una rueda de prensa previa a un viaje al estado de Nueva York.

Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, replicó: "No, no, no. Está lejos de haber sido demasiado largo".

Congresistas opositores demócratas exigieron una explicación al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles, quien afirmó que la situación había sido "exagerada".

El ejército estadounidense informó que un marinero del Abraham Lincoln que cayó al mar el 3 de agosto fue rescatado.

"Se atendió un pequeño número de casos de salud mental sin pérdida de vidas", dijo el secretario interino de la Armada, Hung Cao, en un comunicado. Además, culpó a los medios de comunicación de "intentar presentar a nuestros guerreros como víctimas".

Según autoridades, el Abraham Lincoln cuenta con cinco capellanes, un psicólogo, un trabajador social, un "coordinador de prevención" y un perro "para apoyar la moral y el bienestar emocional de la tripulación".

El tiempo del "Lincoln se amplió porque la misión lo exigía", dijo Cao. "Nuestro éxito depende de cómo nos adaptemos".

Un día antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que las informaciones sobre las malas condiciones a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln eran "totalmente malinterpretadas".

"Nos aseguramos de que cada buque, cada tripulación y cada capitán disponga de todo lo que podamos proporcionarles en todo momento. Algunos despliegues son más largos que otros, y siento más respeto y gratitud por esos marineros que nadie. Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones austeras y con menos escalas en puerto, es increíble", declaró a los periodistas durante una visita a Panamá.