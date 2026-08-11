El doloroso baile de cifras de desaparecidos en los sismos en Venezuela

¿Mil, 10 mil o 50 mil? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó en junio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer.

La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron más de 6 mil 300 muertos, según el último saldo oficial.

Salvo algún hallazgo milagroso, más de 40 días después de la tragedia se consideran "desaparecidas" a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros.

Los partes oficiales han indicado la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los sismos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.

En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

"Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto", dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.

Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando" escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.

Familiares de desaparecidos no pierden la esperanza de encontrar los restos bajo los escombros. AFP

¿Cuántos desaparecidos hay?

Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50 mil.

Fue un "error", estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. "Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10 mil", añadió.

Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales, porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.

El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.

Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30 mil personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19 mil que se salvaron y 2 mil fallecidos.

Según este recuento, faltaban 9 mil personas. 9 mil más 2 mil resulta en 11 mil muertos. ¿Será este el balance final?

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló a finales de julio de casi 6 mil muertos y, según un registro de habitantes, al menos mil 338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.

Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.

Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17 mil y 41 mil desaparecidos.

Según la página "Venezuela Te Busca", unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17 mil 790 "quedan por localizar".

El sitio "Desaparecidos Terremoto Venezuela" data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29 mil 518 que siguen "sin contacto".

Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41 mil 311 "desaparecidos".

La fuente diplomática aplaudió la "buena voluntad" de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.

Descansar en paz

En "eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido", advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.

El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.

Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.

"Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz", lamentó este policía de 50 años.

"Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos" por recuperar de entre los escombros, afirma.

Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.