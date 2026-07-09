Terremotos en Venezuela: Denuncian cobros de 3,000 dólares por recuperar cuerpos

En medio del duelo por la muerte de familiares tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela el miércoles 24 de junio, habitantes del sector Caribe denunciaron el presunto cobro de hasta 3,000 dólares para recuperar los cuerpos de sus seres queridos atrapados entre los escombros de las estructuras colapsadas.

César González relató al diario El Nacional que, ante la falta de apoyo institucional, varias familias han tenido que reunir importantes cantidades de dinero para rescatar los cuerpos de sus familiares. Explicó que, debido a la imposibilidad de cubrir el monto solicitado, su familia aún no ha podido recuperar el cuerpo de su tío, Luis González, quien permanece bajo los restos del edificio.

Los que pudieron sacar a sus familiares tuvieron que pagar de 2,000 a 2,500 dólares para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Nosotros no hemos podido rescatar a mi tío porque nos están pidiendo 3,000 dólares", afirmó.

Acusan ausencia de apoyo en las labores de rescate

El hombre también aseguró que, tras el colapso del edificio Country Mar, en La Guaira, las labores de rescate han dependido principalmente del esfuerzo de familiares y voluntarios.

Todo lo que hemos avanzado ha sido con nuestras manos porque la ayuda gubernamental ha sido prácticamente nula”, sostuvo.

Mientras tanto, el impacto de la tragedia continúa creciendo. De acuerdo con el balance oficial, los terremotos en Venezuela han dejado 3,811 personas fallecidas, 16,740 heridos y miles de desaparecidos, cifras que siguen modificándose conforme avanzan las labores de búsqueda e identificación de víctimas.

Surgen más denuncias por presuntos cobros irregulares

A las dificultades para localizar y recuperar a las víctimas se suman nuevas denuncias relacionadas con el proceso funerario. Días atrás, Génesis Marcano difundió un video en redes sociales en el que denunció presuntos cobros de 450 dólares para entregar los cuerpos de personas fallecidas a sus familiares y permitir así continuar con los trámites de cremación.

“¿Cómo es posible que estemos pasando por todo lo que estamos viviendo con esta catástrofe y todavía haya personas cobrando a los familiares?”, cuestionó. Calificó la situación como un "abuso" y pidió a las autoridades competentes investigar los hechos y adoptar las medidas necesarias para proteger a las familias afectadas.

Periodista advierte que el problema no es nuevo

La periodista venezolana Valeria Patricia aseguró que este tipo de situaciones ya se registraban antes de la tragedia y que, tras los sismos, las denuncias se han incrementado. Explicó que para llevar a cabo una cremación es indispensable contratar un servicio funerario, ya que es el que emite la documentación necesaria para continuar con los procesos de sepultura, cremación o, en su caso, exhumación.

Según la comunicadora, para muchas familias que perdieron su vivienda, sus pertenencias e incluso a varios de sus integrantes durante los terremotos, asumir esos costos resulta prácticamente imposible.

En el cementerio La Esperanza, Venezuela enfrenta una de las imágenes más dolorosas que ha dejado el doble terremoto. Reuters

El sector funerario responde a las acusaciones

Ante las críticas, el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Servicios Funerarios (Canadefu), Joel Urribarri, aseguró que las empresas privadas redujeron el costo de las cremaciones para apoyar a la población afectada por la emergencia.

Urribarri explicó que, aunque el precio habitual de una cremación ronda los 500 dólares, durante la contingencia el servicio se ofrece en 150 dólares. Agregó que los traslados de cuerpos entre La Guaira y Caracas, cuyo costo era de 200 dólares, actualmente se realizan por 120 dólares, como parte de un esquema de "precios solidarios".

El reto de identificar a las víctimas

Respecto a los cuerpos que aún permanecen sin identificar o que no han sido reclamados por familiares, Urribarri informó que el Estado venezolano aplica un protocolo de inhumación individualizada, mediante el cual cada víctima es sepultada de manera separada y plenamente identificada para facilitar una eventual reclamación.

El dirigente explicó que esta medida responde a la necesidad de evitar riesgos sanitarios y preservar la identidad de las víctimas. No obstante, reconoció que la magnitud del desastre ha complicado el proceso, ya que "puede haber cuerpos que nadie identifica porque hay familias que murieron completas".

Asimismo, destacó que empresas afiliadas a Canadefu y prestadores independientes han donado alrededor de 2,000 ataúdes para apoyar a las familias afectadas por una de las tragedias más severas registradas recientemente en el país, mientras miles de venezolanos continúan enfrentando la incertidumbre de encontrar a sus seres queridos y darles una despedida digna.