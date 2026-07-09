Profesor salta de un avión en pleno vuelo y su alumna aterriza sola: "Sabes lo que tienes que hacer"

Una estudiante de aviación de 22 años tuvo que aterrizar sola una avioneta después de que el instructor que la acompañaba se lanzara al vacío en pleno vuelo. El piloto, de 42 años, murió tras impactar contra el suelo, mientras la joven logró controlar la aeronave y completar el aterrizaje.

El incidente ocurrió el sábado en la localidad de Toledo, provincia de Córdoba. La víctima fue identificada como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, quien impartía una práctica de vuelo a bordo de un avión Cessna 150 cuando, de manera inesperada, abrió la puerta de la aeronave y se lanzó al vacío.

La fiscalía argentina ya investiga las circunstancias que rodearon el caso.

Así ocurrió el dramático vuelo de entrenamiento

De acuerdo con el testimonio de la estudiante, identificada como Rosario, el instructor le dirigió unas últimas palabras antes de abandonar el avión.

Ya sabés lo que tenés que hacer, seguí adelante”.

Tras pronunciar esa frase, Bertazzo se quitó los auriculares, desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la avioneta y saltó mientras la aeronave seguía en vuelo.

El instructor murió de forma inmediata tras impactar contra el suelo, mientras la joven permaneció sola en la cabina enfrentando una situación completamente inesperada.

El Cessna 150 no sufrió daños durante la maniobra de aterrizaje. Especial.

Pese al estado de shock, Rosario logró conservar el control del Cessna 150 y realizó un aterrizaje exitoso. Según informó la escuela de aviación, el avión no sufrió daños durante la maniobra.

Las autoridades argentinas iniciaron una investigación para esclarecer qué ocurrió durante el vuelo y determinar las circunstancias que llevaron al instructor a tomar esa decisión.

Escuela de aviación afirma que no existían señales de alerta

Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba, donde trabajaba Bertazzo, aseguró que nadie había detectado comportamientos que hicieran pensar que el instructor atravesaba una crisis personal.

Tomó esta trágica decisión a bordo de un avión, con otra persona a su lado. Es imposible pensarlo o comprenderlo, pero la mente humana es muy compleja”.

Álvarez explicó que ese mismo día Bertazzo había realizado otro vuelo de instrucción con un estudiante distinto y que la jornada transcurría con normalidad, sin incidentes que hicieran prever lo ocurrido.

“Nos sorprende que esto haya sucedido”.

El director también describió al instructor como una persona apreciada por sus compañeros y alumnos, destacando su experiencia como piloto y su trayectoria profesional, que incluso incluyó labores como instructor de vuelo en Chile.

Además, explicó que abrir la puerta de una avioneta en pleno vuelo no es una maniobra sencilla debido a la presión del aire, comparándola con intentar abrir la puerta de un automóvil que circula a unos 200 kilómetros por hora.

Mientras la investigación continúa, el caso ha generado un fuerte impacto entre la comunidad aeronáutica argentina por lo inusual de los hechos y por la reacción de la estudiante, quien logró completar el aterrizaje de emergencia sin asistencia directa del instructor y evitó que la tragedia cobrara una segunda víctima.