México y Francia firman alianza estratégica para modernizar el servicio público

En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia que se celebran este 2026, la embajadora francesa, Delphine Borione y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México, Raquel Buenrostro, firmaron una Carta y una Declaración de Intención entre esta dependencia y el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, así como con el Instituto Nacional del Servicio Público del país europeo, para profesionalizar a personas servidoras públicas y lograr liderazgos en la toma de decisiones, lo que marcará una nueva etapa en la modernización del Estado mexicano.

La relevancia de los compromisos firmados, radica en la experiencia compartida de Francia, considerada la cuna del Derecho Administrativo moderno y su modelo que ha sido el estándar mundial estudiado y adaptado en decenas de países.

En el acuerdo se establece un marco integral para el intercambio de conocimientos en innovación gubernamental y prevención de la corrupción, a través de asesoría y acompañamientos en temas de integridad, ética y modernización administrativa, todo ello, para garantizar que el servicio público sea un facilitador del bienestar social y no un obstáculo, aseguró la dependencia mexicana.

Como parte de lo establecido en el documento signado, se destaca la colaboración con el Instituto Nacional del Servicio Público de Francia (INSP), considerado estándar global en el reclutamiento de líderes gubernamentales bajo un mérito estrictamente riguroso.

Con esta alianza, México apuesta por la profesionalización de alto nivel a través de la formación de personas servidoras públicas con competencias directivas y pensamiento estratégico, así como liderazgo femenino con énfasis especial en potenciar el papel de las mujeres en la toma de decisiones públicas”.

En la firma estuvieron presentes además de la secretaria Buenrostro y la embajadora Borione, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, Laura Ripani, organismo que participa en estos procesos de cooperación técnica.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó que esta cooperación entre ambos países es una herramienta estratégica para consolidar una gestión gubernamental sustentada en la legalidad, la eficiencia y, sobre todo, la rendición de cuentas.