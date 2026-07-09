Keiko Fujimori alista decretos de urgencia ante la amenaza de El Niño en Perú

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dijo el jueves que podría aprobar decretos de urgencia para activar obras de prevención frente al fenómeno climático de El Niño, que ya está golpeando algunas zonas agrícolas y la actividad pesquera del país.

Fujimori, que asumirá el 28 de julio, afirmó que aprobaría los decretos de urgencia a la espera de obtener poderes legislativos del Congreso, facultad que solicitará a los nuevos representantes para legislar en materia de prevención y en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La mandataria electa afirmó que la prioridad es la limpieza de los cauces de los ríos y la atención de unos mil 900 puntos de riesgos de inundaciones o desbordes.

Tendremos un nuevo Congreso con un sistema bicameral y las facultades (legislativas) podrían tomar mucho tiempo. Se evaluará también la emisión de decretos de urgencia para no esperar que nos aprueben estas normas y tomar estas medidas que son tan necesarias y urgentes", dijo Fujimori a periodistas.

El fenómeno de El Niño es un calentamiento de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico central que provoca intensas lluvias e inundaciones, incluida la costa central sudamericana.

Fujimori, tras visitar junto con el alcalde de Lima obras de prevención en las riberas del río Rimac, dijo además que gestionará ayuda para los agricultores, que serían uno de los mas afectados en el país por El Niño.

Este fenómeno, de acuerdo a los reportes científicos, es muy fuerte. Mencionan incluso la palabra catastrófica y por eso es que estamos tan preocupados y tenemos que tomar todas las medidas, sobre todo en el aspecto de la agricultura", manifestó.

La semana pasada, el gobierno del mandatario interino José Balcázar declaró el estado de emergencia por un plazo de 60 días en casi el 40 por ciento de los distritos del país "por peligro inminente" ante las intensas lluvias asociadas a El Niño, que ya está golpeando algunas zonas agrícolas del norte de Perú y al sector pesquero.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) pronosticó a inicios de junio un Niño de intensidad moderada o posiblemente fuerte, con riesgos climáticos extremos en los próximos meses.

El Niño podría dejar en Perú pérdidas por 16 mil millones de soles entre este año y el próximo, principalmente por daños en la infraestructura en la costa norte del país, dijo un informe de Credicorp Capital Asset Management, consultora del mayor holding financiero de Perú Credicorp.