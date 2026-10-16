Corea del Norte prueba un nuevo torpedo de precisión que usa inteligencia artificial

Corea del Norte probó un "nuevo tipo" de sistema de torpedo de precisión que utiliza inteligencia artificial para detectar objetivos y guiarse, informó la agencia de noticias estatal KCNA en la mañana del sábado.

El ensayo submarino del sistema supersónic" Zam-2.0, que tuvo lugar el jueves, buscó "confirmar el éxito de la actualización técnica" del arma, dijo la KCNA.

La tecnología de IA fue aplicada para la detección de objetivos y la función de guiado del nuevo tipo de torpedo de precisión", señaló la agencia.

A comienzos de mes, Corea del Norte anunció que había realizado el lanzamiento de un misil hipersónico de alcance intermedio asistido por IA.

En septiembre, el líder del país, Kim Jong Un, enfatizó en la necesidad de elevar "el nivel de inteligencia artificial" en los sistemas de armas norcoreanos.

Según varios analistas, Rusia podría ayuda a Pyongyang a mejorar rápidamente su tecnología de misiles a cambio de que envíe tropas para que combatan junto a las fuerzas rusas en la guerra en Ucrania.

Pionyang acelera su arsenal con inteligencia artificial

El torpedo cierra dos semanas de pruebas con las que el régimen busca exhibir armamento cada vez más autónomo.

El 3 de octubre lanzó desde la zona de Wonsan un misil que Kim Yo Jong describió como capaz de cambiar su trayectoria a baja altitud, sin detallar cómo se aplica la IA, y aseguró que Seúl no logra rastrearlo desde sus primeros puntos de salto.

El ejército surcoreano estimó un recorrido de más de 700 kilómetros, frente a los mil que reclama la KCNA.

El 14 de octubre, Corea del Norte probó además dos tipos de misiles de crucero estratégicos en el mar de Japón, en un ensayo que podría haber involucrado por primera vez al submarino de propulsión nuclear Hero Kim Kun Ok, aunque persisten dudas sobre su capacidad de operar un reactor a bordo.

Analistas citados por medios regionales sostienen que la guía por IA en la flota submarina buscaría eludir los sistemas antisubmarinos de EU, Corea del Sur y Japón.

El respaldo ruso es la explicación que más repiten los especialistas, aunque Moscú no se ha pronunciado y no hay confirmación de que haya dado asistencia específica al programa submarino.

Corea del Norte firmó hace dos años un pacto de defensa mutua con Rusia y envía tropas desde finales de 2024, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calcula entre 30 mil y 50 mil soldados norcoreanos desplegados en Rusia, sin precisar sus fuentes.

Un alto funcionario de la inteligencia militar ucraniana afirmó que Pionyang envió al menos 150 misiles balísticos KN-23 o KN-24 para su uso en Ucrania, con otros 120 prometidos, y que aprovecha esos lanzamientos para mejorar su precisión.

Los soldados heridos regresaron a su país capacitados para enseñar a sus compañeros la guerra con drones, y Seúl respondió esta semana