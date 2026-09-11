Vance estalla contra manifestante en convención republicana: “Lleva tu trasero a México”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, estalló contra un manifestante durante una convención del Partido Republicano celebrada este jueves en el American Airlines Center, en Dallas, Texas. El político estadounidense interrumpió su discurso al percatarse de que una persona afroamericana ondeaba la bandera de México entre los asistentes. En ese momento, arremetió contra él y lo mandó a nuestro país.

En línea con el discurso antimigrante de la administración del presidente Donald Trump, Vance no tuvo reparos en expresar su rechazo a la situación y, en un tono enérgico y poco tolerante, lanzó una dura frase contra el manifestante.

Tenemos a un manifestante ondeando la bandera de México. Bueno, mi amigo, si amas tanto a México, lleva tu trasero ahí. Te compro el boleto de avión”, soltó el vicepresidente estadunidense.

Los asistentes al evento del Partido Republicano apoyaron al vicepresidente de Estados Unidos. Cuando Vance anunció que había alguien ondeando la bandera mexicana, los presentes no tardaron en abuchearlo.

Tras la polémica expresión de Vance, los republicanos que se dieron cita en Texas lo ovacionaron.

Vance califica a demócratas como el partido del odio

Por otra parte el vicepresidente Vance calificó a los demócratas como "el partido del odio" durante una convención de los republicanos previa a las reñidas legislativas de noviembre, en un discurso que lo potenció como un posible sucesor de Donald Trump en 2028.

Vance fue recibido en el escenario con un estruendoso rugido al grito de "¡JD! ¡JD!" en la convención que se lleva a cabo en American Airlines Center, en Dallas, Texas.

Los demócratas son el partido del odio. Son el partido que desprecia a Estados Unidos y a las personas que lo construyeron. Son el partido que puede sentir simpatía por los terroristas que perpetraron" los ataques del 11 de septiembre de 2001, dijo el vicepresidente.

Según Vance, las diferencias dentro de la coalición republicana palidecen frente a las divisiones de los demócratas.

"Este otoño, los demócratas presentan candidatos que les dirán a sus hijos qué se les permite decir, cómo se les permite vivir y, lo que es más importante, a quién deben odiar", enfatizó.

*mcam