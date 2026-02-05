Van 55 mil soldados ucranianos muertos; inicia diálogo

KIEV.

Unos 55 mil militares ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa, en 2022, dijo el presidente Volodímir Zelenski.

“En Ucrania, oficialmente, en el campo de batalla, el número de militares muertos, ya sean de carrera o conscriptos, es de 55 mil. Además, hay un gran número de personas que Ucrania considera como desaparecidas”, declaró a la cadena francesa France 2.

Estas declaraciones coincidieron con el inicio del diálogo con delegaciones de Rusia y de Estados Unidos en Abu Dabi para intentar poner fin a la guerra.

“El trabajo fue sustantivo y productivo, enfocado en pasos concretos y soluciones prácticas”, dijo el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov.

No dio detalles sobre las negociaciones que continuarán hoy.

“La buena noticia es que, por primera vez en mucho tiempo, contamos con equipos técnico-militares de Ucrania y Rusia reunidos en un foro en el que también participaremos con nuestros expertos”, dijo el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio.