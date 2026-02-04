Científicosdesarrollaron una IA para rastrear icebergs y mejorar modelos climáticos

Científicos británicos anunciaron este jueves que desarrollaron una nueva herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para rastrear la trayectoria de los icebergs y, potencialmente, cubrir un "punto ciego" en la predicción del cambio climático.

El British Antarctic Survey (BAS), el operador nacional británico en la Antártida, diseñó esta tecnología que identifica y nombra cada iceberg, lo que permite seguir su evolución desde su nacimiento hasta su desaparición.

Hasta ahora, a los investigadores les resultaba difícil seguir el recorrido de estas masas de hielo flotantes, especialmente al desintegrarse en miles de pedazos y derretirse, lo que puede perturbar la navegación, las corrientes y los ecosistemas.

Esta nueva herramienta se basa en imágenes satelitales para identificar la forma distintiva de cada bloque cuando se suelta de una masa de hielo en el mar, un proceso denominado "desprendimiento".

Luego, la IA resuelve un rompecabezas gigante al vincular cada fragmento desprendido del iceberg "padre" original, reconstruyendo una especie de árbol genealógico a una escala sin precedentes.

Esta técnica supone una mejora importante con respecto al método actual, en el que los científicos siguen manualmente y con dificultad estas evoluciones basándose en imágenes de satélite.

La nueva herramienta, que se ha probado a partir de observaciones en Groenlandia, proporciona "información vital" para los científicos y permite mejorar las predicciones sobre el clima del futuro, destacó el BAS en un comunicado.

Hemos pasado de rastrear unos pocos icebergs famosos a reconstruir árboles genealógicos completos", comentó Ben Evans, del organismo, citado en el comunicado.

"Por primera vez, podemos ver de dónde viene cada fragmento, adónde va y por qué es importante para el clima", resaltó.

El uso de la IA también podría adaptarse en el futuro para ayudar a la navegación de los barcos en las zonas polares, en las que los icebergs que abundan representan un peligro.

Su desprendimiento es un proceso natural, pero los científicos estiman que el ritmo al que se produce ahora en la Antártida está aumentando, probablemente debido al cambio climático provocado por el ser humano.

