¡Bienvenida! Nace cría de elefante asiático en Washington tras casi 25 años sin registros

El Zoológico Nacional del Smithsonian, en Washington, vive un momento histórico tras el nacimiento de una cría hembra de elefante asiático, una especie catalogada en peligro de extinción.

El alumbramiento ocurrió en la madrugada del 2 de febrero y marca el primer nacimiento de esta especie en el recinto en casi un cuarto de siglo, un hecho que ha sido celebrado tanto por especialistas como por defensores de la conservación animal.

La pequeña elefanta es hija de Nhi Linh, una hembra de 12 años que se convirtió en madre por primera vez, y de Spike, un macho de 44 años. El embarazo se extendió durante 21 meses, un periodo habitual para los elefantes asiáticos, y culminó con el nacimiento de una cría que pesó alrededor de 140 kilos y midió casi un metro de altura.

De acuerdo con el zoológico, pocas horas después de nacer la elefanta logró ponerse de pie y comenzar a moverse sin ayuda, un indicador clave de buen estado de salud.

Tras un examen neonatal completo, madre e hija fueron trasladadas a un establo interior para descansar y reforzar su vínculo. Los especialistas confirmaron que ambas se encuentran en condiciones óptimas, aunque permanecerán bajo observación constante durante las próximas semanas. Por esta razón, la cría aún no será presentada al público, ya que el bienestar y la tranquilidad del dúo son prioritarios en esta etapa inicial.

Un nacimiento clave para la conservación y la ciencia

La directora del Zoológico Nacional, Brandie Smith, destacó que este nacimiento representa mucho más que una buena noticia para el recinto. Se trata de un acontecimiento de gran relevancia científica, ya que contribuye a la preservación de la diversidad genética de los elefantes asiáticos en Norteamérica y refuerza los programas internacionales de conservación de la especie.

Actualmente, estos animales enfrentan serias amenazas en su hábitat natural, como la pérdida de territorio, los conflictos con humanos y la caza furtiva.

El nacimiento se produjo como parte del Plan de Supervivencia de Especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, un programa que coordina cuidadosamente la reproducción de animales bajo cuidado humano para garantizar poblaciones sanas y sostenibles.

En el zoológico de Washington habita una manada de siete elefantes, compuesta por cinco hembras adultas, un macho adulto y ahora la nueva cría, que con el tiempo será integrada gradualmente al grupo.

4.La elefanta forma parte del Plan de Supervivencia de Especies. Zoológico Nacional del Smithsonian.

Como parte de la celebración, el zoológico abrió una votación en línea para elegir el nombre de la recién nacida. Las opciones, inspiradas en nombres vietnamitas en honor al origen de la madre, son Thao Nhi, Linh Mai y Tuyet. La votación estará abierta hasta el 13 de febrero y requiere una donación mínima destinada a programas de conservación, lo que busca involucrar al público de manera activa en la protección de la especie.

Los cuidadores explicaron que los elefantes asiáticos son animales altamente inteligentes, sensibles y sociables, por lo que el fortalecimiento del lazo entre madre y cría es esencial para su desarrollo. Con ese objetivo, el Centro Comunitario de Elefantes permanecerá cerrado de forma intermitente, reduciendo el estrés y garantizando un entorno tranquilo.

Desde hace más de cinco décadas, científicos del Smithsonian lideran investigaciones sobre el cuidado y la conservación de elefantes tanto en cautiverio como en el sudeste asiático.