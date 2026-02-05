Kristi Noem presume el muro; “tenemos la frontera más segura”

NOGALES.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EU, visitó la frontera entre Sonora y Arizona, junto a los lideres de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Coincidieron en que a un año del segundo mandato de Donald Trump, EU tiene actualmente la frontera más segura de su historia.

“Él dijo que necesitábamos un muro y tenemos un muro, un gran y bello muro”, dijo Noem en una conferencia justo frente a una sección del bloque fronterizo que se construyó recientemente.

“Todo debido al presidente Trump y su fortaleza en dar la mejor seguridad en la frontera que jamás hemos tenido en la historia de esta nación”, agregó la secretaria.

A unos pasos de la garita de Nogales, decenas de personas se manifestaron en contra de Noem.

Congresistas demócratas, como Adelita Grijalva, legisladora federal por Arizona, catalogó la visita como “una simple estrategia publicitaria”.

Daniel Sánchez Dórame