Suman 180 muertos y más de mil 300 desaparecidos por deslave entre Nepal y Tíbet

Equipos de rescate buscan este jueves a mil 300 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 180 muertos y pueblos enteros arrasados.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos, mientras decenas de personas corren para salvar su vida.

La riada arrastró autobuses y automóviles con total facilidad.

El alud que arrasó zonas de Nepal y Tíbet

Según balances oficiales aún muy provisionales, el fenómeno dejó 177 personas muertas del lado nepalí y tres del lado chino, en el Tíbet.

El imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un “evento sísmico” de magnitud 5,2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

Al menos 180 muertos confirmados en Nepal y China tras el deslave del miércoles. Especial.

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

Veinticuatro horas después del desastre, las autoridades de Nepal siguen sin noticias de 823 personas, incluyendo 517 turistas extranjeros.

Entre ellos hay 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá, precisó la Oficina de Turismo. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados.

Del otro lado de la frontera, la prensa estatal china informó que el balance por el “deslizamiento de lodo” que llegó al puerto tibetano de Gyirong es de tres muertos. Cifró además en 558 los desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, aunque no precisó sus nacionalidades.

Raju Bhadel, un residente nepalí de 56 años, relató haber recibido una llamada de su cuñado, muy angustiado.

Estaban llorando y dijeron que toda su casa había sido arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, contó.

Los rescatistas se abrían paso este jueves con dificultad a través del lodo y los escombros en las zonas afectadas, en busca de sobrevivientes, después de que el alud sepultara los pisos inferiores de edificios de varias plantas.

Entre quienes buscaban a sus familiares estaba Subash Khatani, quien dijo a la AFP que intentaba hallar a su hermano.

“Está entre los desaparecidos de (el distrito de) Rasuwa, por eso salimos a buscarlo”, declaró.

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Rescatistas enfrentan lodo y escombros

El director en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), David Fisher, alertó sobre la dimensión de la catástrofe, tras la que “pueblos enteros y zonas de mercado han quedado arrasados”.

Estados Unidos prometió 500 mil dólares en ayuda.

Mientras tanto, los expertos advierten que un bloqueo persistente en un río podría provocar una nueva inundación.

Dado que aún hay un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China, las autoridades advierten que podría ocurrir una segunda inundación”, explicó a la AFP Qianggong Zhang, jefe de riesgos climáticos y ambientales del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), con sede en Katmandú.

Videos difundidos por la policía nepalí captaron cómo el agua de la inundación subió por uno de los ríos y arrasó casas enteras a su paso, al igual que imágenes de la AFP que dejan ver el piso superior de una casa sobresaliendo del suelo embarrado.

El Ejército nepalí realiza sobrevuelos en la zona y ha rescatado a decenas de personas, mientras que a otras que vivían cerca del río en zonas de peligro se les ordenó que se reubicaran.

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Autoridades mantienen búsqueda de desaparecidos

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó: “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas”, según esa televisora.

El dalái Lama dijo este jueves que reza por todas las víctimas y pidió “medidas de ayuda adecuadas”. El líder espiritual del budismo es considerado por Pekín como un rebelde y separatista, tras escapar del Tíbet para exiliarse en 1959 luego de que tropas chinas sofocaran un levantamiento en esa región.

Las lluvias monzónicas, de junio a septiembre, suelen provocar mortíferas riadas y deslaves en todo el sur de Asia.

Los científicos afirman que el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos en la región.

*mcam