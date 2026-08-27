Récord de muertes por calor en Alemania: 15 mil 800 decesos este verano

Alemania registró una cifra récord de 15 mil 800 muertes relacionadas con el calor durante este verano, en el que Europa enfrentó una serie de olas de calor extremo, informó este jueves el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria nacional.

El último récord, que contabilizaba 14 mil decesos, había sido reportado apenas la semana pasada y correspondía a las cifras recopiladas a nivel nacional hasta el 9 de agosto.

De acuerdo con el RKI, el grupo de población más afectado fue el de las personas mayores de 75 años, quienes concentraron la mayor parte de las muertes relacionadas con las altas temperaturas.

Miles de muertes se concentraron en junio

El instituto detalló que 9 mil 600 de las 15 mil 800 muertes vinculadas al calor se registraron durante la semana del 22 al 28 de junio, periodo en el que Alemania alcanzó temperaturas récord que, en algunos lugares, superaron los 41 grados Celsius.

La cifra muestra la magnitud que alcanzó el calor extremo durante ese periodo, aunque las muertes relacionadas con las altas temperaturas también se mantuvieron durante otras semanas particularmente calurosas del verano.

Entre finales de julio y mediados de agosto, un periodo que igualmente estuvo marcado por temperaturas muy elevadas, se registraron alrededor de 4 mil muertes relacionadas con la ola de calor, agregó el RKI.

Calor y sequía golpearon a Europa

Durante este verano boreal, el calor y la sequía azotaron gran parte de Europa, una situación que contribuyó a un aumento en la mortalidad relacionada con las altas temperaturas.

La magnitud de estos decesos se obtiene mediante métodos estadísticos, con los que se compara el número de fallecimientos registrados durante las semanas de verano con ola de calor frente a los ocurridos durante periodos sin este fenómeno.

Este procedimiento resulta necesario debido a que el calor no puede señalarse como causa de muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, tampoco aparece directamente en las estadísticas oficiales sobre los motivos de los decesos.

En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de las altas temperaturas con afecciones preexistentes, entre ellas enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, que en conjunto pueden conducir a la muerte.

*mcam