Irán acusa que bloqueo naval de EU le impide importar gasolina; crece la escasez

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes está impidiendo la importación de gasolina, en un momento en que la producción nacional no es suficiente para cubrir el consumo, alertó la noche del miércoles un alto responsable de la República Islámica.

La producción de gasolina es insuficiente y, a causa del bloqueo naval estadounidense, no podemos importar”, indicó el vicepresidente encargado de asuntos ejecutivos, Mohammad Jafar Qaempanah, citado por la agencia oficial Irna.

El estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba el 20% del gas licuado y del petróleo consumidos a nivel mundial, se encuentra prácticamente paralizado por Teherán desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero, con los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Bloqueo naval complica el abasto de gasolina

En paralelo, Estados Unidos ha aplicado un bloqueo naval a los puertos iraníes como medida de presión y con el objetivo de impedir la exportación de crudo iraní.

Foto: Generada con IA.

El martes se registraron largas filas de espera ante las gasolineras en distintos puntos de Irán, luego del anuncio de Estados Unidos sobre sanciones económicas más duras, que buscan “asfixiar” al país, sometido desde hace años a sanciones.

Ante este escenario, un alto responsable iraní señaló que se reducirían las cuotas de consumo de gasolina, en medio de las dificultades para garantizar el suministro de combustible.

Irán recuerda las protestas por el precio de la gasolina

En 2019, el aumento repentino de los precios de la gasolina provocó manifestaciones que se extendieron a un centenar de ciudades, entre ellas Teherán. En esas protestas hubo decenas de muertos.

Los precios de los carburantes en Irán, uno de los mayores productores mundiales de petróleo, se encuentran entre los más bajos del planeta.

Teherán y Omán negocian sobre el estrecho de Ormuz

Irán lleva semanas negociando con el vecino Omán las condiciones de navegación por el estrecho de Ormuz, con la intención de cobrar un peaje por concepto de “servicios” a los buques que transiten por la zona, algo que no ocurría antes de la guerra.

*mcam