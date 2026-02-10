USB revela décadas de abusos y crímenes; Jacques Leveugle enfrenta cargos en Francia

La justicia francesa lanzó este martes un llamado a testigos para identificar posibles víctimas de Jacques Leveugle, un hombre de 79 años encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.

El caso salió a la luz cuando su sobrino encontró en una memoria USB escritos en los que Leveugle relataba “relaciones sexuales” con menores de entre 13 y 17 años. El dispositivo contenía 15 tomos de confesiones, que permitieron establecer el número de víctimas.

Según el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, las agresiones ocurrieron en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, además de en el suroeste de Francia y en el territorio francés de Nueva Caledonia.

El acusado se desplazaba por distintos países ofreciendo apoyo escolar o ejerciendo como docente, lo que le permitía entrar en contacto con jóvenes y, según los relatos, abusar de ellos.

Víctimas identificadas y denuncias

De las 89 víctimas mencionadas en los escritos, unas 40 han sido identificadas y presentaron denuncia. Sin embargo, los investigadores creen que algunas no figuran en los documentos encontrados, por lo que el fiscal decidió hacer público el nombre del sospechoso para que otras posibles víctimas puedan presentarse.

“Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas, pero nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro”, explicó Manteaux, quien subrayó que algunas aparecen citadas solo por apodo.

Confesiones de homicidios

El fiscal destacó que “el tiempo apremia”, dado que el acusado tiene 79 años y se busca concluir la investigación este mismo año para evitar prescripciones de los delitos. En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país entre 1996 y 2023.

El hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.

Además de los abusos sexuales, Leveugle indicó en sus memorias haber matado “voluntariamente a dos personas”. Durante la investigación reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal en la década de 1970, y posteriormente a su tía de 92 años en la década de 1990.

Sobre su tía, explicó que la asesinó porque le suplicaba que no se marchara al sur de Francia.

UNICEF alerta violencia contra la infancia

La violencia contra la infancia constituye una crisis global que afecta a millones de niños y niñas en todos los continentes. UNICEF ha documentado que los abusos, físicos, emocionales y sexuales, ocurren en hogares, escuelas, comunidades y entornos digitales, y tienen consecuencias de por vida en la salud y el bienestar de los menores.

De acuerdo con estimaciones publicadas por UNICEF en 2024, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad, una de cada ocho, sufrieron violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Esta cifra refleja la magnitud de la violencia sexual contra la infancia y su impacto global.

La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con UNICEF, calcula que hasta 1,000 millones de niños de entre 2 y 17 años fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año.

UNICEF subraya que la violencia contra la infancia no solo destruye vidas en el presente, sino que también incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, consumo de sustancias y enfermedades crónicas en la edad adulta.

Con información de AFP.