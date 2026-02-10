China y Cuba fortalecen vínculos ante crisis de combustible aéreo; Pekín dispuesto a colaborar

El Gobierno de China expresó su disposición a ayudar a Cuba frente a la escasez de combustible para aviones, derivada del bloqueo de Estados Unidos a los envíos petroleros desde Venezuela. La situación ha provocado la suspensión de vuelos hacia la isla, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores chino aseguró que no se han recibido informes de ciudadanos chinos varados en territorio cubano.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, afirmó que “China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia extranjera”. Añadió que Pekín “rechaza firmemente las acciones y prácticas inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo” y garantizó que se proporcionará apoyo y asistencia “dentro de nuestras capacidades”.

Reacciones internacionales

Las palabras de Lin se produjeron un día después de que el Kremlin confirmara contactos con La Habana para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de Estados Unidos. Washington, bajo la administración de Donald Trump, ha endurecido el bloqueo y amenazado con aranceles a los países que suministren combustible a Cuba.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó las “injustas” presiones de Estados Unidos y aseguró que su gobierno seguirá trabajando por la vía diplomática para reanudar los envíos de petróleo. México ya envió ayuda humanitaria a Cuba mediante dos buques de la Armada, con unas 814 toneladas de víveres.

La escasez de combustible ha afectado directamente la conectividad aérea de la isla, complicando la movilidad de ciudadanos y turistas, y generando un nuevo frente de tensión en medio de la crisis económica que atraviesa el país. La suspensión de vuelos refleja la vulnerabilidad de Cuba ante las restricciones energéticas y la dependencia de suministros externos.

China expresó su disposición a apoyar a Cuba frente a la crisis de combustible aéreo derivada del bloqueo estadounidense. REUTERS

Relación histórica entre Cuba y China

Las relaciones entre Cuba y China tienen un trasfondo histórico de cooperación política y económica. Desde la década de 1960, Pekín ha respaldado a La Habana en distintos foros internacionales, consolidando una alianza que se ha fortalecido en los últimos años con acuerdos comerciales, inversiones en infraestructura y apoyo diplomático frente al embargo estadounidense.

China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Cuba, suministrando bienes de consumo, tecnología y asistencia técnica. En el ámbito energético, Pekín ha mostrado interés en apoyar proyectos de modernización y diversificación de fuentes de energía en la isla, lo que refuerza su papel como aliado estratégico en momentos de crisis.